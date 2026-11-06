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Rusia alerta sobre los riesgos de Starlink y OneWeb para la estabilidad de Estados soberanos

Rusia alerta sobre los riesgos de Starlink y OneWeb para la estabilidad de Estados soberanos

Sputnik Mundo

Los servicios de comunicaciones por satélite Starlink y OneWeb podrían utilizarse para desestabilizar la situación sociopolítica en Estados soberanos. Así lo... 06.11.2026, Sputnik Mundo

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Según informó el servicio de prensa del Consejo de Seguridad ruso, los participantes analizaron los principales riesgos y amenazas asociados al uso de sistemas espaciales de comunicaciones occidentales sobre los territorios de Estados soberanos. Se prestó especial atención a los servicios Starlink y OneWeb, que están ampliando activamente su presencia en países interesados en acelerar la digitalización de sus economías nacionales.En este contexto, los participantes subrayaron la necesidad de desarrollar una infraestructura satelital propia que permita garantizar la seguridad de la información de Rusia y reforzar su independencia tecnológica.Para acelerar la ejecución del proyecto, es necesario aumentar la producción en serie de satélites de comunicaciones y de equipos terminales para abonados, señalaron desde el Consejo de Seguridad. Esto contribuirá al despliegue a gran escala del sistema y garantizará su funcionamiento estable.Anteriormente, Elon Musk afirmó que el sistema de comunicaciones Starlink debía seguir siendo de uso civil y no utilizarse para ataques ofensivos, ya que, de lo contrario, sus satélites podrían convertirse en objetivo de represalias. Al mismo tiempo, el empresario estadounidense reconoció que SpaceX había hecho más por la defensa de Ucrania que cualquier otra empresa privada del mundo y subrayó que, si se cortara el acceso de Kiev a Starlink, el frente ucraniano se derrumbaría de inmediato.

https://noticiaslatam.lat/20260818/ucrania-ya-utilizaba-imagenes-satelitales-contra-rusia-antes-de-2022-segun-medios-1174713249.html

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