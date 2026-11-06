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Rusia alerta sobre los riesgos de Starlink y OneWeb para la estabilidad de Estados soberanos
Rusia alerta sobre los riesgos de Starlink y OneWeb para la estabilidad de Estados soberanos
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Los servicios de comunicaciones por satélite Starlink y OneWeb podrían utilizarse para desestabilizar la situación sociopolítica en Estados soberanos. Así lo... 06.11.2026, Sputnik Mundo
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Según informó el servicio de prensa del Consejo de Seguridad ruso, los participantes analizaron los principales riesgos y amenazas asociados al uso de sistemas espaciales de comunicaciones occidentales sobre los territorios de Estados soberanos. Se prestó especial atención a los servicios Starlink y OneWeb, que están ampliando activamente su presencia en países interesados en acelerar la digitalización de sus economías nacionales.En este contexto, los participantes subrayaron la necesidad de desarrollar una infraestructura satelital propia que permita garantizar la seguridad de la información de Rusia y reforzar su independencia tecnológica.Para acelerar la ejecución del proyecto, es necesario aumentar la producción en serie de satélites de comunicaciones y de equipos terminales para abonados, señalaron desde el Consejo de Seguridad. Esto contribuirá al despliegue a gran escala del sistema y garantizará su funcionamiento estable.Anteriormente, Elon Musk afirmó que el sistema de comunicaciones Starlink debía seguir siendo de uso civil y no utilizarse para ataques ofensivos, ya que, de lo contrario, sus satélites podrían convertirse en objetivo de represalias. Al mismo tiempo, el empresario estadounidense reconoció que SpaceX había hecho más por la defensa de Ucrania que cualquier otra empresa privada del mundo y subrayó que, si se cortara el acceso de Kiev a Starlink, el frente ucraniano se derrumbaría de inmediato.
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Rusia alerta sobre los riesgos de Starlink y OneWeb para la estabilidad de Estados soberanos

20:49 GMT 06.11.2026
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Antena parabólica de Starlink - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
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Los servicios de comunicaciones por satélite Starlink y OneWeb podrían utilizarse para desestabilizar la situación sociopolítica en Estados soberanos. Así lo señalaron los miembros del Presidium del Consejo Científico y de Expertos del Consejo de Seguridad de Rusia al término de una reunión.
Según informó el servicio de prensa del Consejo de Seguridad ruso, los participantes analizaron los principales riesgos y amenazas asociados al uso de sistemas espaciales de comunicaciones occidentales sobre los territorios de Estados soberanos. Se prestó especial atención a los servicios Starlink y OneWeb, que están ampliando activamente su presencia en países interesados en acelerar la digitalización de sus economías nacionales.
En este contexto, los participantes subrayaron la necesidad de desarrollar una infraestructura satelital propia que permita garantizar la seguridad de la información de Rusia y reforzar su independencia tecnológica.

"En este contexto, se analizaron en detalle las posibilidades y perspectivas del uso internacional del sistema ruso de comunicaciones por satélite, que se está desarrollando en pleno cumplimiento del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y teniendo en cuenta los requisitos de las legislaciones nacionales", indicaron desde el organismo.

Para acelerar la ejecución del proyecto, es necesario aumentar la producción en serie de satélites de comunicaciones y de equipos terminales para abonados, señalaron desde el Consejo de Seguridad. Esto contribuirá al despliegue a gran escala del sistema y garantizará su funcionamiento estable.

Anteriormente, Elon Musk afirmó que el sistema de comunicaciones Starlink debía seguir siendo de uso civil y no utilizarse para ataques ofensivos, ya que, de lo contrario, sus satélites podrían convertirse en objetivo de represalias. Al mismo tiempo, el empresario estadounidense reconoció que SpaceX había hecho más por la defensa de Ucrania que cualquier otra empresa privada del mundo y subrayó que, si se cortara el acceso de Kiev a Starlink, el frente ucraniano se derrumbaría de inmediato.
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