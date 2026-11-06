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"La mancha ya está hecha": el escándalo con Ueno Bank cambia el mapa político en Paraguay

"La mancha ya está hecha": el escándalo con Ueno Bank cambia el mapa político en Paraguay

Sputnik Mundo

La quiebra de Ueno Bank, uno de los bancos privados que más había crecido en Paraguay en los últimos años, no solo desencadenó en la renuncia del presidente... 06.11.2026, Sputnik Mundo

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El juicio político promovido contra el todavía mandatario sudamericano por la oposición paraguaya, pero apoyado por el oficialista Partido Colorado, apunta hacia las responsabilidades políticas de Peña detrás de la insolvencia del banco, posibles actos de corrupción de su administración para favorecer a la institución e incluso el conflicto de intereses, dado que el propio señalado era accionista de la entidad y el ahora expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, fue su titular.En diálogo con Sputnik, el abogado y analista político paraguayo Leonardo Gómez Berniga apuntó que Peña no solo tenía acciones en Ueno Holding sino también bonos de ITTI Saeca, otra de las empresas del Grupo Vázquez, firma que engloba todos estos negocios y es liderada por Miguel Vázquez, el empresario de 36 años que fundó la empresa como una financiera y la llevó a convertirse en uno de los bancos con mayor crecimiento en el país.Tras la caída de Ueno Bank, Vázquez fue uno de los primeros en ser detenido por la Justicia paraguaya por "lesión de confianza" y posibles irregularidades detrás de la insolvencia de la organización.Para Gómez Berniga, una de las claves detrás de la responsabilidad política de Peña está en que el crecimiento vertiginoso de Ueno Bank —que recién en 2023 dejó de ser financiera para ser reconocida como banco— se respaldó sobre beneficios aportados desde el Ejecutivo que lideró.Una mancha a la imagen de ParaguayTambién consultado por Sputnik, el economista paraguayo Virgilio Noel apuntó que desde el Gobierno de Peña también se promovieron leyes "para beneficiar a este banco", que a su vez "otorgó créditos a personas vinculadas al entorno político sin la capacidad de pago necesaria para responder".El especialista reconoció que el caso generó "una situación política realmente candente" como consecuencia de las discrepancias a la interna del Congreso, donde algunos legisladores mantienen la postura de no aceptar la renuncia del mandatario sudamericano para seguir adelante con el juicio político, evitando así que su salida voluntaria lo convierta, tal como estipula la Constitución paraguaya, en futuro "senador vitalicio" con sus respectivos fueros.Aún así, Noel consideró que el sistema financiero paraguayo "hasta el momento se muestra sólido" y el escándalo no parece amenazar con extenderse hacia otras entidades. Además, recordó, el sistema bancario paraguayo cuenta con un Fondo de Garantía que, según anunció el Banco Central paraguayo en las últimas horas, será utilizado para cubrir la totalidad de los depósitos de los ahorristas que tenían hasta unos 228 millones de guaraníes, algo más de 37.000 dólares.En una institución bancaria que había captado mayormente a trabajadores informales y de bajos ingresos, la cifra permitirá resarcir a la gran mayoría de los damnificados. Asimismo, aclaró, muchos trabajadores y comerciantes informales que requieren "del día a día" para subsistir no han podido acceder a sus cuentas en los últimos días.Oposición tiene una oportunidad "inédita" para 2028Cuando la salida de Peña termine de ser oficializada por el Congreso, el cargo de presidente quedaría en manos de Pedro Alliana, el actual vicepresidente.Para Gómez Berniga, el nombre de Alliana puede no ser suficiente para asegurar que vuelva la calma al oficialismo paraguayo, en tanto fue, con su reciente decisión de buscar ser candidato a presidente en 2028, el protagonista de "una crisis" interna que enfrentó al propio Peña con el que hasta hace poco era su padrino político, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).El analista comentó que, mientras la definición de candidaturas parecía haber mostrado "a un Santiago Peña mostrando todo su potencial" al obtener una victoria en esa disputa interna, el escándalo con Ueno Bank generó "un giro total" que lo tiene, ahora, encabezando ahora "un sector totalmente destruido y un Cartes que vuelve a la primera plana, por ejemplo, respaldando públicamente el juicio político contra el presidente de su propio partido.Ante este escenario, subrayó Gómez Berniga, el Partido Colorado deberá enfrentar ahora los desafíos de reinventarse a dos años de las elecciones nacionales, y apenas semanas después de haber sufrido derrotas clave en las votaciones municipales de octubre, cuando fue derrotado en las dos ciudades más pobladas, Asunción y Ciudad del Este.Al tiempo que paraguayos damnificados por la crisis bancaria buscan manifestarse en las calles, la oposición también juega sus fichas, añadió Gómez Berniga. "Lo cierto y lo concreto es que Paraguay está con un giro interesante en las cabeceras departamentales y la oposición tiene hoy una posición privilegiada e inédita para afrontar su campaña electoral", argumentó.

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