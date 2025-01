https://noticiaslatam.lat/20250123/serie-de-las-americas-de-beisbol-ratifica-la-revolucion-del-deporte-en-nicaragua-1160679002.html

Serie de las Américas de béisbol ratifica la "revolución del deporte" en Nicaragua | Video

Delgado es uno de los rostros más reconocidos del béisbol nicaragüense en la escena internacional debido a su carrera en la década de los 80 del siglo pasado. Es miembro de la selección que ganó la medalla de plata en los Panamericanos de Caracas en 1983; jugó en el Mundial de Cuba en 1984; participó los Juegos Olímpicos de los Ángeles (California) en ese mismo año; estuvo en los Panamericanos de 1987 en Indianápolis (EEUU), así como en el Mundial de Italia de 1988.Su trayectoria de tres décadas, laureada en el Salón de la Fama del Deporte nacional, lo acredita como uno de los mayores representantes de Nicaragua que, de acuerdo con el expelotero, experimenta una revolución promovida por la gestión deportiva de la Administración sandinista, situación que dista del desfinanciamiento ocurrido en el neoliberalismo entre 1990 y 2007."Ha sido un salto cualitativo""Con la revolución del deporte ha sido un salto cualitativo, cuantitativo, grandioso, porque lamentablemente el deporte no era bien atendido antes, en esa década del neoliberalismo. Nosotros ganamos muchas medallas (…) y no fuimos reconocidos como se debía porque [en los gobiernos neoliberales] manejaban una política de que cada deporte que se mantenga por sí solo", manifestó Delgado.El segundo mayor bateador de la historia de Nicaragua —con 1.851 imparables, 235 jonrones y las 1.137 carreras impulsadas— percibe una evolución en el desarrollo deportivo del país, en específico del béisbol."Lo diferente que hay ahora, del 2007 para acá, con el comandante [presidente] Daniel [Ortega] y la compañera [vicepresidenta] Rosario [Murillo] es que el deporte ha tenido un auge, un gran crecimiento, de que el mismo pueblo lo ha notado, de que como se desborda el pueblo tras el béisbol, tras el futbol, tras el boxeo, tras el baloncesto… En fin, el deporte ha crecido grandemente en este país por el giro completo que le ha dado la Revolución, el Frente Sandinista, el comandante Daniel, la compañera Rosario, al deporte", valoró Delgado.La cultura del béisbol tiene un arraigo popular en Nicaragua, su práctica es masiva y se juega durante todo el año en dos grandes eventos: el torneo Germán Pomares y la Liga de Béisbol Profesional Nacional, que cuentan con el respaldo prioritario del Estado nicaragüense.Cultura de arraigo popularPara Delgado, las políticas dirigidas a fomentar el deporte en Nicaragua son determinantes en el desempeño de los atletas y el posicionamiento del béisbol "pinolero" entre los 20 mejores del mundo.En este sentido, evidencia que el respaldo al deporte atraviesa por la integralidad y promoción desde temprana edad de los nicaragüenses y por la garantía de la logística e infraestructura como medios de desarrollo.Es en este contexto que el Gobierno de Nicaragua invirtió más de 100 millones de dólares en la construcción de los estadios Soberanía de Managua, Roberto Clemente de Masaya y Rigoberno López Pérez de León, certificados por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), para albergar la primera serie organizada en el país latinoamericano.Logros sin precedentesDelgado recuerda con satisfacción sus 30 años de historia en el béisbol pinolero y se enorgullece al rememorar su actuación en los Panamericanos de Caracas en 1983.Si bien los logros de Nicaragua en el desarrollo deportivo no tienen precedentes para Delgado, estima que el país debe invertir más recursos en la preparación técnica de sus entrenadores y fomentar una conducta de cuidado del pelotero para replicar los recientes éxitos internacionales de las selecciones U-12 y U-23."Aquí se capacita a diario a los entrenadores, sabemos de que la enseñanza del entrenador hacia el pelotero ha dado frutos, ha dado rendimiento, porque el nivel alcanzado del béisbol a nivel latinoamericano ha sido maravilloso, ha sido grandioso y eso el pueblo lo ha notado, que el béisbol sigue en ascenso, el espectáculo que brinda el béisbol es algo sin medida, como decimos nosotros popularmente dentro del béisbol ‘108 costuras de pura emoción’ ahí en el terreno de juego, dentro de un diamante y ese deporte se llama béisbol", puntualizó el atleta nicaragüense.

