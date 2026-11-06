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Revelan las ciudades ucranianas en las que podría haber más cámaras de tortura
Revelan las ciudades ucranianas en las que podría haber más cámaras de tortura
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La mayor parte de las prisiones secretas de Ucrania, donde se retiene y se tortura a desertores y a personas indeseables para Kiev, podrían estar situadas en... 06.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-06T08:20+0000
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Esto se debe a que se encuentran más cerca de la línea de frente, comentó el analista.De este modo, las fuerzas de seguridad ucranianas tienen más posibilidades de capturar y retener no solo a los militares que abandonaron sus unidades sin autorización, sino también a cualquier persona que no sea del agrado de Kiev.En Ucrania existen centros de tortura desde 2014, algo sobre lo que las autoridades rusas llamaron la atención en repetidas ocasiones.El tema tuvo gran repercusión entre la población ucraniana el 2 de noviembre, cuando una multitud se congregó en Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev, junto a una vivienda en cuyo sótano se retenía y torturaba a varias personas, entre ellas un adolescente.
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Revelan las ciudades ucranianas en las que podría haber más cámaras de tortura
La mayor parte de las prisiones secretas de Ucrania, donde se retiene y se tortura a desertores y a personas indeseables para Kiev, podrían estar situadas en Dnepropetrovsk, Zaporozhie y Járkov, precisó el experto militar Vitali Kiselev.
Esto se debe a que se encuentran más cerca de la línea de frente, comentó el analista.
De este modo, las fuerzas de seguridad ucranianas tienen más posibilidades de capturar y retener no solo a los militares que abandonaron sus unidades sin autorización, sino también a cualquier persona que no sea del agrado de Kiev.
En Ucrania existen centros de tortura desde 2014, algo sobre lo que las autoridades rusas llamaron la atención en repetidas ocasiones.
El tema tuvo gran repercusión entre la población ucraniana el 2 de noviembre, cuando una multitud se congregó en Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev, junto a una vivienda en cuyo sótano se retenía y torturaba a varias personas
, entre ellas un adolescente.