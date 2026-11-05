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Trasladan a combatientes ucranianos a Járkov para reforzar la vigilancia de cámaras de tortura
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El mando ucraniano destinó a Járkov a una parte de los efectivos del 23.º Batallón de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia de centros de detención... 05.11.2026, Sputnik Mundo
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A principios de noviembre, los medios locales informaron que un grupo de hombres armados mantenía retenidas a unas 40 personas en el sótano de una vivienda situada en una localidad de la región de Kiev. Los vecinos reclamaron y se organizaron para manifestarse en contra de lo que ocurría, esto derivó en un violento enfrentamiento entre civiles y policías.En medio de las protestas, algunos de los retenidos fueron liberados. Uno de ellos presentaba una fractura de columna vertebral, mientras que los demás mostraban signos evidentes de haber sido golpeados. Entre las personas rescatadas del sótano también había un adolescente de 14 años.
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Trasladan a combatientes ucranianos a Járkov para reforzar la vigilancia de cámaras de tortura
08:20 GMT 05.11.2026 (actualizado: 08:23 GMT 05.11.2026)
El mando ucraniano destinó a Járkov a una parte de los efectivos del 23.º Batallón de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia de centros de detención clandestinos en los que se encuentran militares desertores, informaron a Sputnik fuentes de las fuerzas de seguridad rusas.
"El mando ucraniano destinó a Járkov a una parte considerable de los combatientes del 23.º Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional de Ucrania para reforzar la vigilancia de las prisiones clandestinas para militares que abandonaron sus unidades sin autorización que se encuentran en la ciudad, por temor a que se repitan los sucesos ocurridos en Kiev, en la zona de Petropávlovska Borshchagovka", informó una fuente.
A principios de noviembre, los medios locales informaron que un grupo de hombres armados mantenía retenidas a unas 40 personas en el sótano de una vivienda situada en una localidad de la región de Kiev. Los vecinos reclamaron y se organizaron para manifestarse en contra de lo que ocurría, esto derivó en un violento enfrentamiento entre civiles y policías.
En medio de las protestas, algunos de los retenidos fueron liberados. Uno de ellos presentaba una fractura de columna vertebral, mientras que los demás mostraban signos evidentes de haber sido golpeados. Entre las personas rescatadas del sótano también había un adolescente de 14 años.