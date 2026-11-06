Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261106/mexico-alcanza-record-en-recoleccion-de-sargazo-en-el-caribe-1175757905.html
México alcanza récord en recolección de sargazo en el Caribe
México alcanza récord en recolección de sargazo en el Caribe
Sputnik Mundo
El estado de Quintana Roo (sureste) recolectó más de 156.000 toneladas de esta macroalga durante la temporada, mientras el monitoreo apunta a un posible... 06.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-06T06:23+0000
2026-11-06T06:23+0000
américa latina
quintana roo
caribe
méxico
medioambiente
sargazo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0f/1174676737_0:146:1000:709_1920x0_80_0_0_3971cfa9405f52e45a15502bdf12c240.jpg
La temporada de sargazo en el Caribe mexicano concluyó con una cifra histórica de 156.631 toneladas recopiladas, en medio de las previsiones de que el fenómeno podría intensificarse en 2027, informó la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) quintanarroense. Del total, únicamente 25.751 toneladas, equivalentes al 16,4%, fueron captadas en el mar. Además, se instalaron 13.560 metros de barreras de los 15.465 proyectados para atender a los ocho municipios afectados por la llegada de esta macroalga.El director del Centro de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo, Esteban Amaro, advirtió que la biomasa acumulada en el noroeste de África aumentó entre 10 y 15% respecto al año anterior. Mientras que en las mismas fechas de 2025 se contabilizaban alrededor de 900.000 toneladas, actualmente el volumen supera el millón.De esa cantidad, entre 1 y 5% ciento llega al Caribe mexicano, mientras que el resto continúa su desplazamiento hacia el Golfo de México. Amaro señaló que la evolución del fenómeno dependerá también de factores como El Niño y los cambios en las corrientes del océano Atlántico, donde se han observado variaciones de velocidad y la formación de remolinos.El especialista indicó que estas condiciones determinarán tanto el volumen de sargazo que llegará a las costas de Quintana Roo como el comienzo de la próxima temporada, que podría adelantarse, tal como ocurrió en 2026. De acuerdo con el Semáforo del Sargazo, en la zona norte del estado, dos de las 100 playas monitoreadas no registraban presencia de la macroalga, 83 tenían niveles bajos y una, Punta Molas, presentaba una concentración excesiva.En el sur, donde se supervisan 40 puntos del litoral, dos se encontraban sin sargazo, cinco registraban niveles bajos, 10 moderados y tres excesivos. Ante la posibilidad de una temporada más intensa, el gobierno estatal impulsa el proyecto GO 60 por 60, una barrera oceánica que se instalaría entre Cozumel y Tulum para modificar la trayectoria de la biomasa y alejarla de la costa.La propuesta contempla una estructura ubicada a 60 kilómetros y orientada 60 grados hacia el noreste, posiblemente dividida en seis tramos de 10 kilómetros. Su diseño escalonado permitiría el tránsito de cruceros, embarcaciones de carga y buques petroleros; sin embargo, su instalación enfrenta desafíos técnicos y ambientales por las fuertes corrientes del canal de Cozumel, entre la isla y Playa del Carmen, localidades ubicadas en Quintana Roo.La atención del fenómeno también implicó una inversión cercana a los 4.322 millones de pesos (228,8 millones de dólares) durante el año, mediante recursos de los tres niveles de gobierno y del sector hotelero. La Federación anunció 2.000 millones de pesos (106,4 millones de dólares), de los cuales había ejercido 768,7 millones (40.948 millones de dólares), mientras que el gobierno estatal reportó una inversión de 770 millones (41.054 millones de dólares) hasta julio.Por su parte, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, presidida por Antonio Chaves, señaló que la industria del hospedaje destina alrededor de 150 millones de dólares anuales a la limpieza de sus playas. Los recursos buscan reducir el impacto del sargazo en el litoral y en la actividad turística, uno de los sectores afectados por la acumulación de esta macroalga.
https://noticiaslatam.lat/20250815/de-maldicion-a-bendicion-mexico-abre-camino-para-el-procesamiento-industrial-de-sargazo-1165491970.html
https://noticiaslatam.lat/20220527/el-sargazo-amenaza-el-inicio-del-verano-en-las-playas-mexicanas-1125907862.html
quintana roo
caribe
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0f/1174676737_0:53:1000:803_1920x0_80_0_0_02cc31727ac9e4745dd0ec4170eed5f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
quintana roo, caribe, méxico, medioambiente, sargazo
quintana roo, caribe, méxico, medioambiente, sargazo

México alcanza récord en recolección de sargazo en el Caribe

06:23 GMT 06.11.2026
© Foto : Sistema de Información y Análisis Marino Costero de México (SIMAR)El sargazo en las playas mexicanas
El sargazo en las playas mexicanas - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
© Foto : Sistema de Información y Análisis Marino Costero de México (SIMAR)
Síguenos en
El estado de Quintana Roo (sureste) recolectó más de 156.000 toneladas de esta macroalga durante la temporada, mientras el monitoreo apunta a un posible incremento de su presencia en 2027. Asimismo, el gobierno estatal proyecta una barrera oceánica para desviar la biomasa antes de que alcance las costas.
La temporada de sargazo en el Caribe mexicano concluyó con una cifra histórica de 156.631 toneladas recopiladas, en medio de las previsiones de que el fenómeno podría intensificarse en 2027, informó la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) quintanarroense.
Del total, únicamente 25.751 toneladas, equivalentes al 16,4%, fueron captadas en el mar. Además, se instalaron 13.560 metros de barreras de los 15.465 proyectados para atender a los ocho municipios afectados por la llegada de esta macroalga.
El director del Centro de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo, Esteban Amaro, advirtió que la biomasa acumulada en el noroeste de África aumentó entre 10 y 15% respecto al año anterior.
Mientras que en las mismas fechas de 2025 se contabilizaban alrededor de 900.000 toneladas, actualmente el volumen supera el millón.
La Secretaría de Marina de México hace limpieza de sargazo en las playas del país. - Sputnik Mundo, 1920, 15.08.2025
América Latina
De maldición a bendición: México abre camino para el procesamiento industrial de sargazo
15 de agosto 2025, 04:45 GMT
De esa cantidad, entre 1 y 5% ciento llega al Caribe mexicano, mientras que el resto continúa su desplazamiento hacia el Golfo de México. Amaro señaló que la evolución del fenómeno dependerá también de factores como El Niño y los cambios en las corrientes del océano Atlántico, donde se han observado variaciones de velocidad y la formación de remolinos.
El especialista indicó que estas condiciones determinarán tanto el volumen de sargazo que llegará a las costas de Quintana Roo como el comienzo de la próxima temporada, que podría adelantarse, tal como ocurrió en 2026.
De acuerdo con el Semáforo del Sargazo, en la zona norte del estado, dos de las 100 playas monitoreadas no registraban presencia de la macroalga, 83 tenían niveles bajos y una, Punta Molas, presentaba una concentración excesiva.
En el sur, donde se supervisan 40 puntos del litoral, dos se encontraban sin sargazo, cinco registraban niveles bajos, 10 moderados y tres excesivos. Ante la posibilidad de una temporada más intensa, el gobierno estatal impulsa el proyecto GO 60 por 60, una barrera oceánica que se instalaría entre Cozumel y Tulum para modificar la trayectoria de la biomasa y alejarla de la costa.
Sargazo - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2022
América Latina
El sargazo, un problema que amenaza el turismo en las playas mexicanas
27 de mayo 2022, 01:44 GMT
La propuesta contempla una estructura ubicada a 60 kilómetros y orientada 60 grados hacia el noreste, posiblemente dividida en seis tramos de 10 kilómetros. Su diseño escalonado permitiría el tránsito de cruceros, embarcaciones de carga y buques petroleros; sin embargo, su instalación enfrenta desafíos técnicos y ambientales por las fuertes corrientes del canal de Cozumel, entre la isla y Playa del Carmen, localidades ubicadas en Quintana Roo.
La atención del fenómeno también implicó una inversión cercana a los 4.322 millones de pesos (228,8 millones de dólares) durante el año, mediante recursos de los tres niveles de gobierno y del sector hotelero. La Federación anunció 2.000 millones de pesos (106,4 millones de dólares), de los cuales había ejercido 768,7 millones (40.948 millones de dólares), mientras que el gobierno estatal reportó una inversión de 770 millones (41.054 millones de dólares) hasta julio.
Por su parte, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, presidida por Antonio Chaves, señaló que la industria del hospedaje destina alrededor de 150 millones de dólares anuales a la limpieza de sus playas. Los recursos buscan reducir el impacto del sargazo en el litoral y en la actividad turística, uno de los sectores afectados por la acumulación de esta macroalga.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала