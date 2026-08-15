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México desarrolla plataforma para detectar a uno de sus peores enemigos: "Tenemos el tiempo encima"

México desarrolla plataforma para detectar a uno de sus peores enemigos: "Tenemos el tiempo encima"

Sputnik Mundo

Ante la llegada récord de 90.000 toneladas diarias de sargazo a las costas, México enciende sus alertas debido a las pérdidas económicas y la contaminación... 15.08.2026, Sputnik Mundo

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Desde hace más de una década, el olor a huevo podrido ya es común en muchas playas mexicanas. El problema es que el hedor es cada vez más fétido y permanece cada vez más tiempo. Es el aroma de un mar entero pudriéndose por una biomasa que, coinciden expertos en entrevista con Sputnik, es el resultado de la negligencia humana en torno a sus ecosistemas. Aunque se trata de un problema regional, México es uno de los países más afectados por esta macroalga que, al descomponerse en las playas, libera gases como ácido sulfhídrico, amoníaco y metano. No es nada nuevo, por supuesto. Desde 2014 ya se reportaba la presencia de sargazo en Cancún o Playa del Carmen, pero para la mayoría no dejaba de ser un pasto sucio que arruinaba las fotos de los turistas. Hoy, sin embargo, se sabe que es un problema de alcances inconmensurables. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que este año han llegado 90.538 toneladas de sargazo al día, más del doble del promedio histórico.En medio de esta situación, México ha desarrollado el Sistema Satelital de Alerta Temprana de Sargazo (SATsum), una plataforma desde la cual se identifica casi en tiempo real y se pronostica el comportamiento y movimiento de los enormes volúmenes de sargazo para capturarlos desde altamar o detectar hacia dónde se dirigen con mayor precisión. Se trata de una herramienta gratuita y pública —desarrollada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)— de la que puede hacer uso cualquier persona, organización, empresa o gobierno, incluida la Secretaría de Marina de México, que ya está en proceso de adquirir más barcos sargaceros. El sistema funciona con base en algoritmos y datos que permiten analizar la dinámica de las biomasas del sargazo que surgen en el Atlántico y que acaban llegando a las costas del Caribe y el golfo de México. La identificación del sargazo vía satelital, apunta el experto, es posible gracias al Índice Alternativo de Algas Flotantes (AFAI, por sus siglas en inglés). "Derivado de este índice, se puede estimar lo que sería la biomasa del sargazo, que son las toneladas detectadas en la región", añade acerca de esta plataforma que se actualiza diariamente. "Esto es una herramienta que puede ser utilizada para la gestión del fenómeno", agrega. ¿Por qué el sargazo se hace más y más grande?La intensificación del fenómeno 'El Niño', el aumento de la temperatura del océano y la contaminación marina son algunos de los factores que propician el crecimiento desmesurado del sargazo, alertan los expertos consultados por Sputnik.El experto asegura que también contribuyen elementos como el polvo del desierto del Sahara, que conforma una masa de aire seco y cálido cargado de millones de toneladas de partículas de arena y minerales. Hace unos días, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió que este año el impacto alcanzado por El Niño podría ser del 90%, uno de los niveles más altos desde que se comenzó a monitorear el fenómeno en 1950.Un episodio de esta magnitud, dicen los especialistas, podría alterar los patrones climáticos a nivel mundial, con sequías en algunas regiones, lluvias más intensas en otras y un aumento de las temperaturas globales. Otra consecuencia, por supuesto, sería la multiplicación del sargazo en niveles nunca antes vistos. "Aunque El Niño es un evento que ocurre en el Pacífico, también puede tener conexiones que percuten en el Caribe y el Atlántico, de forma tal que pudiera ser un factor condicionante que esté relacionado con la cantidad extrema de sargazo que estará llegando en 2025 y 2026. Esto es una especulación totalmente, no hay una evidencia técnica que demuestre que esto es así", aclara Martell Dubois.Y es que el tiempo apremia porque el sargazo es un enemigo que acaba con playas, arrecifes, bahías, manglares y praderas marinas, pero también provoca pérdidas económicas millonarios a gobiernos y sectores turísticos enteros. Las estimaciones más conservadoras señalan que las mermas podrían ascender a 2.000 millones de dólares al año, pero en realidad podría ser mucho más. José Luis Samaniego, subsecretario de la Semarnat, describe al sargazo como "un problema que se está volviendo estructural".

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