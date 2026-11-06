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"Medidas de emergencia": Milei anuncia alivio para empresas industriales ante la amenaza de recesión

"Medidas de emergencia": Milei anuncia alivio para empresas industriales ante la amenaza de recesión

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El Ejecutivo argentino suspendió hasta mayo de 2027 los embargos fiscales a las pequeñas y medianas empresas y amplió sus planes de pago, en una economía que... 06.11.2026, Sputnik Mundo

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El presidente sudamericano, Javier Milei, lanzó un paquete de alivio fiscal y financiero para las pequeñas y medianas empresas con el que busca frenar el deterioro de una economía que acumula cinco meses de estancamiento y se asoma a una recesión. El foco está puesto en la industria, uno de los sectores más castigados por la caída de la actividad, con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte.El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó la estrategia ante la Unión Industrial Argentina. La medida central suspende hasta mayo de 2027 los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre las pequeñas firmas, con el objetivo declarado de darles margen para ordenar sus cuentas en plena caída de ventas.El esquema se completa con la extensión del plan de pagos en 18 cuotas, que ahora alcanzará a las deudas vencidas hasta el 31 de octubre en lugar del 30 de junio. Además, el Banco Nación abrirá créditos para comprar autos cero kilómetros a tasa fija cercana al 20%, considerablemente por debajo de la inflación anual, actualmente ubicada en el 33,4%.El deterioro aparece con claridad en las cifras oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 1,7% interanual en agosto. Fue la segunda baja consecutiva, después del retroceso de 1,5% de julio, y la más profunda de 2026. Se trata del indicador que el Gobierno reivindicaba como el más representativo.Diez de los 15 sectores que mide el INDEC retrocedieron. La industria manufacturera cayó 3,2% y el comercio 3,5%, los dos rubros que más restaron al resultado general y que concentran buena parte del empleo ligado al consumo interno.La industria argentina opera muy por debajo de su potencial. De acuerdo con las cifras oficiales, la utilización de la capacidad instalada fue de 58,5% en agosto; cuatro de cada diez máquinas permanecen paradas. La brecha es amplia: la refinación de petróleo trabaja al 88,8% de su capacidad, mientras la metalmecánica registra el nivel más bajo de todos los bloques.El impacto ya se traslada al entramado de empresas. En lo que va del año, la cantidad de empresas se redujo en 9.682 firmas, con el comercio y la industria entre las ramas más castigadas por los cierres. En los últimos tres años, desde noviembre de 2023, se destruyeron 32.290 empresas, un 6,3% del total. Es la peor caída registrada en la historia para los primeros 36 meses de un Gobierno.Lo que representa este planEl exfuncionario remarcó que el paquete no incluyó "facilidades para contratar nuevos trabajadores" ni "herramientas para exportar". "No son medidas para que Argentina expanda sus posibilidades de producción, sino que son para evitar una crisis mayor de la que efectivamente hay", sostuvo, y extendió el diagnóstico a la construcción y al comercio.Sobre el costo fiscal del alivio, el exsecretario lo relativizó en una frase: "una empresa que está en crisis, lo primero que sale a pagar es a sus proveedores y a sus trabajadores. Después va, a medida que va cubriendo sus gastos operativos, a pagar los impuestos", precisó el economista.Consultado por Sputnik, el economista Miguel Ponce consideró que "la decisión de Caputo está en la dirección correcta". Según el experto, "lo que estaba ocurriendo era tremendo, porque ante la falta de ventas las empresas debían elegir entre afrontar los pagos o postergar pago de impuestos, de obligaciones para no cerrar sus puertas".Según el especialista, la forma en que venía operando el organismo recaudador "era, digamos, antropofágica". "A los 10 días o 15 días que te demorabas, ya te llegaba la inhabilitación de tus cuentas, con lo cual eso también entró a afectar tu manejo con los proveedores", describió. "La cadena de pagos entraba a resquebrajarse", completó el analista.Una economía partida en dosPonce advirtió que Buenos Aires atraviesa un "deterioro acelerado del riesgo país, como telón de fondo", y "el éxodo de las empresas", con firmas que cierran plantas locales: "Muchas de ellas se están yendo directamente a Brasil".El analista describió una economía de dos velocidades. "El sector agroindustrial, junto con el minero y el del petróleo y gas, son los que están sosteniendo de alguna manera para evitar que todo caiga", refirió. "Es posible también que, por primera vez, el mayor ingreso de dólares lo tengamos por energía y no por el agro", estimó, en un escenario de precios internacionales favorables.A su entender, la inflación de servicios, que "ha seguido por arriba" del índice general, achica el salario disponible. "Vamos rumbo al agravamiento de esa situación", indicó Ponce.Pollera, por su parte, advirtió que con un riesgo país que "se acerca a los 1.000 puntos será difícil para bajar la tasa de interés", y que el Gobierno quedará ante dos escenarios: "o devalúa, con traspaso a precios, o va a tener que enfrentar en los próximos meses una recesión incluso más profunda, porque la tasa de interés va a seguir muy alta y aumentando".De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el especialista alertó que "la cobertura y la salida de los capitales no se está produciendo en un año electoral, sino que se está produciendo muchos meses antes". "Esa decisión ya está tomada, está pasando ahora", afirmó. Anticipó que ese movimiento va a "pegar muy fuerte el año próximo, aunque hoy se habla menos del tema".

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