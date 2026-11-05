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Designan a fiscales en Paraguay para investigar denuncias contra Peña por caso Ueno
Designan a fiscales en Paraguay para investigar denuncias contra Peña por caso Ueno
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El Ministerio Público del país sudamericano eligió a tres funcionarios para analizar los señalamientos presentados contra Santiago Peña, esto tanto por la... 05.11.2026, Sputnik Mundo
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El equipo, de acuerdo con la publicación, será dirigido por la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín."La investigación incluye una ampliación de la denuncia promovida por legisladores de la oposición contra Peña, en la que se incorporaron nuevos elementos relacionados con la evolución de sus declaraciones juradas entre 2017 y 2023, su participación en firmas vinculadas al grupo financiero, como Ueno Holding, ITTI, Credicentro y Banco Basa, y el crecimiento de su patrimonio", detalló.
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Designan a fiscales en Paraguay para investigar denuncias contra Peña por caso Ueno

22:30 GMT 05.11.2026
© AP Photo / Laura FioravantiSantiago Peña.
Santiago Peña. - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
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El Ministerio Público del país sudamericano eligió a tres funcionarios para analizar los señalamientos presentados contra Santiago Peña, esto tanto por la colocación de fondos públicos en Ueno Bank como por los nexos del señalado con firmas del grupo financiero.

"La decisión fue oficializada mediante la Resolución F.G.E. N.º 4474, que dispone la apertura de causas penales por cada una de las denuncias y designa a los fiscales Elena Fiore Franco, Silvia González Vöster y Christian Manuel Cáceres, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción", resaltó el medio local Hoy.

El equipo, de acuerdo con la publicación, será dirigido por la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
"La investigación incluye una ampliación de la denuncia promovida por legisladores de la oposición contra Peña, en la que se incorporaron nuevos elementos relacionados con la evolución de sus declaraciones juradas entre 2017 y 2023, su participación en firmas vinculadas al grupo financiero, como Ueno Holding, ITTI, Credicentro y Banco Basa, y el crecimiento de su patrimonio", detalló.
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