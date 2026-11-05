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Las FFAA rusas alcanzan instalaciones de producción de complejos robóticos y drones ucranianos en el último día
Las FFAA rusas alcanzan instalaciones de producción de complejos robóticos y drones ucranianos en el último día
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Durante la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra talleres de producción y lugares de almacenamiento de complejos... 05.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 145 zonas.En el transcurso de las operaciones, se inutilizaron 17 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea rusa neutralizó un total de 1.029 drones.
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Las FFAA rusas alcanzan instalaciones de producción de complejos robóticos y drones ucranianos en el último día

20:29 GMT 05.11.2026
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Soldados rusos en la zona de la operación especial militar - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
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Durante la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra talleres de producción y lugares de almacenamiento de complejos robóticos terrestres y drones ucranianos, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, Ucrania perdió unos 1.170 militares, agregan.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 345 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 25 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 180 militares.
Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 145 zonas.

En el transcurso de las operaciones, se inutilizaron 17 vehículos blindados, incluido uno de transporte de tropas M113 estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea rusa neutralizó un total de 1.029 drones.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 280.647 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.535 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.795 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.869 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.426 vehículos militares especiales.

Soldados recién reclutados de la 3ª Brigada de Asalto de Ucrania se alinean en una base militar cerca de Kiev, Ucrania, el 25 de septiembre de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
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