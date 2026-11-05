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Operación Karfagen: investigan una red de narcotráfico y secuestros protegida por agentes de seguridad en Ucrania
Operación Karfagen: investigan una red de narcotráfico y secuestros protegida por agentes de seguridad en Ucrania
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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania desmanteló, en el marco de la Operación Karfagen (Cartago), una organización criminal dedicada a estafas... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T13:15+0000
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La NABU publicó grabaciones de conversaciones entre los implicados y documentos sobre transferencias de criptomonedas. Según la investigación, entre octubre de 2025 y abril de 2026 se ingresaron 3,75 millones de USDT en una de las carteras digitales.Según los investigadores, los miembros de la red tenían acceso a bases de datos estatales, grabaciones de cámaras de vigilancia y documentación de registros policiales. También recibían ayuda para obtener certificados de incapacidad para el servicio militar y resolver cuestiones judiciales. La NABU señaló asimismo que la organización criminal estaría implicada en torturas por encargo, secuestros y extorsiones por millones de dólares.En el marco de la investigación, se informó de la detención del primer subdirector del Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Volodímir Tsenov, que aparece en las grabaciones bajo el alias de Price.Además, en las conversaciones se aborda el supuesto pago de un soborno de 500.000 dólares a un ministro identificado con el nombre en clave de camarada K. Medios ucranianos apuntan a que podría tratarse del ministro del Interior, Ígor Klimenko. En las grabaciones también aparece el nombre de Araj, que los periodistas relacionan con el líder parlamentario del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, David Arajamia.Según la NABU, los integrantes de la organización también estuvieron implicados en los intentos de limitar la independencia de los organismos anticorrupción durante el verano de 2025.El 22 de julio de ese año, la Rada Suprema aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que suprimía la independencia de la NABU y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Zelenski promulgó la norma, pero las protestas que estallaron en todo el país obligaron a dar marcha atrás. El 24 de julio anunció una iniciativa legislativa para restablecer las garantías de independencia de ambos organismos. El Parlamento aprobó el nuevo proyecto en dos lecturas el 31 de julio.
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Operación Karfagen: investigan una red de narcotráfico y secuestros protegida por agentes de seguridad en Ucrania
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania desmanteló, en el marco de la Operación Karfagen (Cartago), una organización criminal dedicada a estafas, narcotráfico, secuestros y torturas. Según la entidad, la red contaba con la protección de funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la Policía Nacional y la Fiscalía General.
La NABU publicó grabaciones de conversaciones entre los implicados y documentos sobre transferencias de criptomonedas. Según la investigación, entre octubre de 2025 y abril de 2026 se ingresaron 3,75 millones de USDT en una de las carteras digitales.
"A cambio de ese dinero, los empleados del SBU no solo hacen la vista gorda ante las actividades de la organización criminal, sino que también ayudan a eliminar obstáculos", explicó un portavoz de la NABU.
Según los investigadores, los miembros de la red tenían acceso a bases de datos estatales, grabaciones de cámaras de vigilancia y documentación de registros policiales. También recibían ayuda para obtener certificados de incapacidad para el servicio militar y resolver cuestiones judiciales. La NABU señaló asimismo que la organización criminal estaría implicada en torturas por encargo, secuestros y extorsiones por millones de dólares.
17 de septiembre, 16:14 GMT
En el marco de la investigación, se informó de la detención del primer subdirector del Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Volodímir Tsenov, que aparece en las grabaciones bajo el alias de Price.
Además, en las conversaciones se aborda el supuesto pago de un soborno de 500.000 dólares a un ministro identificado con el nombre en clave de camarada K. Medios ucranianos apuntan a que podría tratarse del ministro del Interior, Ígor Klimenko. En las grabaciones también aparece el nombre de Araj, que los periodistas relacionan con el líder parlamentario del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, David Arajamia.
Según la NABU, los integrantes de la organización también estuvieron implicados en los intentos de limitar la independencia de los organismos anticorrupción durante el verano de 2025.
El 22 de julio de ese año, la Rada Suprema
aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski
, Servidor del Pueblo, que suprimía la independencia de la NABU y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Zelenski promulgó la norma, pero las protestas que estallaron en todo el país
obligaron a dar marcha atrás.
El 24 de julio anunció una iniciativa legislativa para restablecer las garantías de independencia de ambos organismos. El Parlamento aprobó el nuevo proyecto en dos lecturas el 31 de julio.
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