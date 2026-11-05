Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261105/operacion-karfagen-investigan-una-red-de-narcotrafico-y-secuestros-protegida-por-agentes-de-1175748895.html
Operación Karfagen: investigan una red de narcotráfico y secuestros protegida por agentes de seguridad en Ucrania
Operación Karfagen: investigan una red de narcotráfico y secuestros protegida por agentes de seguridad en Ucrania
Sputnik Mundo
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania desmanteló, en el marco de la Operación Karfagen (Cartago), una organización criminal dedicada a estafas... 05.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-05T13:15+0000
2026-11-05T13:15+0000
internacional
sociedad
seguridad
ucrania
oficina anticorrupción de ucrania (nabu)
sbu
corrupción
torturas
volodímir zelenski
rada suprema
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/05/1175750958_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_5395535aca21d591b0aba557f8cf115f.png
La NABU publicó grabaciones de conversaciones entre los implicados y documentos sobre transferencias de criptomonedas. Según la investigación, entre octubre de 2025 y abril de 2026 se ingresaron 3,75 millones de USDT en una de las carteras digitales.Según los investigadores, los miembros de la red tenían acceso a bases de datos estatales, grabaciones de cámaras de vigilancia y documentación de registros policiales. También recibían ayuda para obtener certificados de incapacidad para el servicio militar y resolver cuestiones judiciales. La NABU señaló asimismo que la organización criminal estaría implicada en torturas por encargo, secuestros y extorsiones por millones de dólares.En el marco de la investigación, se informó de la detención del primer subdirector del Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Volodímir Tsenov, que aparece en las grabaciones bajo el alias de Price.Además, en las conversaciones se aborda el supuesto pago de un soborno de 500.000 dólares a un ministro identificado con el nombre en clave de camarada K. Medios ucranianos apuntan a que podría tratarse del ministro del Interior, Ígor Klimenko. En las grabaciones también aparece el nombre de Araj, que los periodistas relacionan con el líder parlamentario del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, David Arajamia.Según la NABU, los integrantes de la organización también estuvieron implicados en los intentos de limitar la independencia de los organismos anticorrupción durante el verano de 2025.El 22 de julio de ese año, la Rada Suprema aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que suprimía la independencia de la NABU y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Zelenski promulgó la norma, pero las protestas que estallaron en todo el país obligaron a dar marcha atrás. El 24 de julio anunció una iniciativa legislativa para restablecer las garantías de independencia de ambos organismos. El Parlamento aprobó el nuevo proyecto en dos lecturas el 31 de julio.
https://noticiaslatam.lat/20260917/mas-de-un-centenar-de-diputados-ucranianos-enfrentan-acusaciones-de-corrupcion-1175090480.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/05/1175750958_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4ca99e15b37efea62168d9a447f94c07.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, ucrania, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), sbu, corrupción, torturas, volodímir zelenski, rada suprema, secuestro, sapo
sociedad, seguridad, ucrania, oficina anticorrupción de ucrania (nabu), sbu, corrupción, torturas, volodímir zelenski, rada suprema, secuestro, sapo

Operación Karfagen: investigan una red de narcotráfico y secuestros protegida por agentes de seguridad en Ucrania

13:15 GMT 05.11.2026
© Foto : Inteligencia artificialEscándalo de corrupción, imagen creada por IA
Escándalo de corrupción, imagen creada por IA - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
© Foto : Inteligencia artificial
Síguenos en
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania desmanteló, en el marco de la Operación Karfagen (Cartago), una organización criminal dedicada a estafas, narcotráfico, secuestros y torturas. Según la entidad, la red contaba con la protección de funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la Policía Nacional y la Fiscalía General.
La NABU publicó grabaciones de conversaciones entre los implicados y documentos sobre transferencias de criptomonedas. Según la investigación, entre octubre de 2025 y abril de 2026 se ingresaron 3,75 millones de USDT en una de las carteras digitales.
"A cambio de ese dinero, los empleados del SBU no solo hacen la vista gorda ante las actividades de la organización criminal, sino que también ayudan a eliminar obstáculos", explicó un portavoz de la NABU.
Según los investigadores, los miembros de la red tenían acceso a bases de datos estatales, grabaciones de cámaras de vigilancia y documentación de registros policiales. También recibían ayuda para obtener certificados de incapacidad para el servicio militar y resolver cuestiones judiciales. La NABU señaló asimismo que la organización criminal estaría implicada en torturas por encargo, secuestros y extorsiones por millones de dólares.
Parlamentarios ucranianos en la Rada Suprema - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2026
Internacional
Más de un centenar de diputados ucranianos enfrentan acusaciones de corrupción
17 de septiembre, 16:14 GMT
En el marco de la investigación, se informó de la detención del primer subdirector del Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Volodímir Tsenov, que aparece en las grabaciones bajo el alias de Price.
Además, en las conversaciones se aborda el supuesto pago de un soborno de 500.000 dólares a un ministro identificado con el nombre en clave de camarada K. Medios ucranianos apuntan a que podría tratarse del ministro del Interior, Ígor Klimenko. En las grabaciones también aparece el nombre de Araj, que los periodistas relacionan con el líder parlamentario del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, David Arajamia.
Según la NABU, los integrantes de la organización también estuvieron implicados en los intentos de limitar la independencia de los organismos anticorrupción durante el verano de 2025.
El 22 de julio de ese año, la Rada Suprema aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de Volodímir Zelenski, Servidor del Pueblo, que suprimía la independencia de la NABU y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Zelenski promulgó la norma, pero las protestas que estallaron en todo el país obligaron a dar marcha atrás.

El 24 de julio anunció una iniciativa legislativa para restablecer las garantías de independencia de ambos organismos. El Parlamento aprobó el nuevo proyecto en dos lecturas el 31 de julio.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала