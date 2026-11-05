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"No ha sido una decisión fácil": Ronaldo anuncia su retirada de la selección portuguesa

"No ha sido una decisión fácil": Ronaldo anuncia su retirada de la selección portuguesa

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El delantero portugués Cristiano Ronaldo, campeón de Europa, anunció su retirada de la selección nacional. En sus palabras, esta decisión le resultó difícil de... 05.11.2026, Sputnik Mundo

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"Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a los estadios de todo el mundo", expresó Ronaldo en un video publicado en sus redes.Agregó que esta decisión no era fácil, "porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón". CR7 anunció esta decisión después del escándalo que involucró a la selección portuguesa. Ronaldo abandonó la concentración del combinado luso debido a un conflicto con el seleccionador, Jorge Jesus, quien no le dio minutos como suplente en el partido de la Liga de las Naciones contra Noruega. Más tarde, la estrella portuguesa desmintió los rumores sobre su retirada de la selección y se mostró dispuesta a jugar los partidos de noviembre.Ronaldo comenzó su carrera internacional con la selección sub-15 de Portugal en 2001. Durante su paso por las categorías inferiores, representó a los equipos sub-15, sub-20, sub-21 y sub-23, disputando 38 partidos y marcando 18 goles. En 2003, ganó el Torneo de Toulon con la selección sub-21.A los 18 años, Ronaldo debutó en la primera división portuguesa en una victoria por 1:0 contra Kazajistán el 20 de agosto de 2003. Entró como suplente en el descanso, sustituyendo a Luís Figo.CR7 es cinco veces campeón de la Liga de Campeones, campeón de Europa y dos veces campeón de la Liga de Naciones. Ostenta los récords de máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales, la Eurocopa, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes.Durante su carrera, el delantero también jugó en el Sporting de Portugal, el Manchester United del Reino Unido, la Juventus de Italia y el Real Madrid de España. Desde diciembre de 2022 juega en el Al Nassr de Arabia Saudita. El contrato con este club se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

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