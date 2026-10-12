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"No vi a nadie mejor": Ronaldo nombra al mejor futbolista de la historia... y es él mismo
"No vi a nadie mejor": Ronaldo nombra al mejor futbolista de la historia... y es él mismo
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El delantero del Al-Nassr y de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, se autoproclamó el mejor futbolista de la historia en una entrevista. El deportista... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, las cifras hablan por sí solas, además de que se está acercando a la cifra de los 1.000 goles."La gente no está disfrutando de lo que estoy haciendo ahora mismo. Están más pendientes de cuántos goles me faltan para llegar a los 1.000. Eso no me gusta. Las cosas deberían suceder con naturalidad", indicó.La entrevista se publicó una semana y media después del escándalo que involucró a la selección portuguesa. Ronaldo abandonó la concentración del combinado luso debido a un conflicto con el seleccionador, Jorge Jesus, quien no le dio minutos como suplente en el partido de la Liga de las Naciones contra Noruega. Más tarde, la estrella portuguesa desmintió los rumores sobre su retirada de la selección y se mostró dispuesta a jugar los partidos de noviembre.¿Y en tu opinión, quién es el mejor futbolista de la historia?
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"No vi a nadie mejor": Ronaldo nombra al mejor futbolista de la historia... y es él mismo
16:01 GMT 12.10.2026 (actualizado: 16:25 GMT 12.10.2026)
El delantero del Al-Nassr y de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, se autoproclamó el mejor futbolista de la historia en una entrevista. El deportista expresó que tiene argumentos: goles de cabeza, con las dos piernas, de tiro libre y desde adentro y afuera del área, además de su rapidez y fuerza.
"Soy el futbolista más completo que ha existido. Te puede gustar Messi, Pelé o Maradona, pero soy el más completo y el mejor de la historia. No vi a nadie mejor que yo", expresó CR7.
En sus palabras, las cifras hablan por sí solas, además de que se está acercando a la cifra de los 1.000 goles.
"La gente no está disfrutando de lo que estoy haciendo ahora mismo. Están más pendientes de cuántos goles me faltan para llegar a los 1.000. Eso no me gusta. Las cosas deberían suceder con naturalidad", indicó.
La entrevista se publicó una semana y media después del escándalo que involucró a la selección portuguesa. Ronaldo abandonó la concentración del combinado luso
debido a un conflicto con el seleccionador, Jorge Jesus, quien no le dio minutos como suplente en el partido de la Liga de las Naciones contra Noruega. Más tarde, la estrella portuguesa desmintió los rumores sobre su retirada de la selección y se mostró dispuesta a jugar los partidos de noviembre.
¿Y en tu opinión, quién es el mejor futbolista de la historia?