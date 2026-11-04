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Fuerzas rusas interceptan casi 1.000 drones ucranianos en la última jornada
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Durante el último día de combates, los sistemas de defensa antiaérea rusos neutralizaron un total de 972 drones ucranianos, indican desde el Ministerio de... 04.11.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 180 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 195 militares.Las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de producción y almacenes de complejos robóticos terrestres y drones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 153 zonas.Asimismo, en el transcurso de las operaciones, se inutilizaron tres vehículos blindados, agregan desde el organismo.
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Fuerzas rusas interceptan casi 1.000 drones ucranianos en la última jornada

12:41 GMT 04.11.2026
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Soldados rusos durante un entrenamiento - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
© Foto : Ministerio de Defensa de Rusia
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Durante el último día de combates, los sistemas de defensa antiaérea rusos neutralizaron un total de 972 drones ucranianos, indican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.160 militares, agregan desde el ente castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 180 soldados ucranianos y el grupo Este, hasta 200 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 195 militares.
Las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de producción y almacenes de complejos robóticos terrestres y drones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 153 zonas.
Asimismo, en el transcurso de las operaciones, se inutilizaron tres vehículos blindados, agregan desde el organismo.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 279.618 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.518 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.795 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.864 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.348 vehículos militares especiales.

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