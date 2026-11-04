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"Fabricamos armas asombrosas": Irán lanza advertencia a EEUU
"Fabricamos armas asombrosas": Irán lanza advertencia a EEUU
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Los científicos del Ministerio de Defensa de Irán desarrollaron un arma formidable para una posible nueva guerra contra Estados Unidos e Israel, informó el... 04.11.2026, Sputnik Mundo
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Agregó que "también advertimos a los estadounidenses de que, si no desistían de sus maldades, atacaríamos todos los intereses estadounidenses en la región, y ya vieron que así lo hicimos".En sus palabras, los altos mandos de las Fuerzas Armadas comparecieron ante el líder supremo, Mojtabá Jameneí, quien emitió una directriz: no tenemos limitaciones geográficas; los misiles son capaces de alcanzar objetivos incluso más allá de la región de Oriente Medio.El representante del líder supremo concluyó sus palabras señalando que la nación iraní no debe temer las amenazas y "la retórica vacía de los amos del sistema de dominación", porque la nación iraní es victoriosa. El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando para poner fin a las hostilidades, pero posteriormente volvieron a intercambiar ataques. En la actualidad, el conflicto sigue sin resolverse.
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"Fabricamos armas asombrosas": Irán lanza advertencia a EEUU

11:35 GMT 04.11.2026
© AP Photo / Vahid SalemiCadetes del Ejército iraní cantan el himno nacional durante la ceremonia de inauguración de uno de los centros de entrenamiento militar para voluntarios que se están instalando en diversas plazas del centro de Teherán, Irán, el 3 de octubre de 2026
Cadetes del Ejército iraní cantan el himno nacional durante la ceremonia de inauguración de uno de los centros de entrenamiento militar para voluntarios que se están instalando en diversas plazas del centro de Teherán, Irán, el 3 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Los científicos del Ministerio de Defensa de Irán desarrollaron un arma formidable para una posible nueva guerra contra Estados Unidos e Israel, informó el representante del líder supremo en la ente militar, Seyed Ziaoddin Aghajanpoor.

"Hoy en día, nuestros científicos, élites e intelectuales del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas fabricaron armas asombrosas. En aquel momento anunciamos que, si los enemigos no desistían de sus maldades, arrasaríamos los territorios ocupados, y ya vieron que así lo hicimos", destacó Seyed Ziaoddin Aghajanpoor, citado por la agencia de noticias iraní Tasnim.

Agregó que "también advertimos a los estadounidenses de que, si no desistían de sus maldades, atacaríamos todos los intereses estadounidenses en la región, y ya vieron que así lo hicimos".
En sus palabras, los altos mandos de las Fuerzas Armadas comparecieron ante el líder supremo, Mojtabá Jameneí, quien emitió una directriz: no tenemos limitaciones geográficas; los misiles son capaces de alcanzar objetivos incluso más allá de la región de Oriente Medio.
El representante del líder supremo concluyó sus palabras señalando que la nación iraní no debe temer las amenazas y "la retórica vacía de los amos del sistema de dominación", porque la nación iraní es victoriosa.
"Las narices de los opresores y tiranos serán frotadas en el polvo de la humillación. Sin embargo, esta victoria tiene una condición, y es la preservación de la fe", expresó.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando para poner fin a las hostilidades, pero posteriormente volvieron a intercambiar ataques. En la actualidad, el conflicto sigue sin resolverse.
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