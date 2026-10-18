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Lavrov cuestiona el enfoque de Estados Unidos en su conflicto con Irán
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El enfoque de Estados Unidos ante el conflicto con Irán no contribuye a resolver la crisis, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. El... 18.10.2026, Sputnik Mundo
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El canciller ruso participó en la novena ronda del diálogo estratégico Rusia­-Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. En la rueda de prensa final, recordó las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, quien afirmó abiertamente que Washington "había destruido repetidamente a toda la cúpula iraní".Agregó que es necesario eliminar las causas profundas de lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, así como implementar los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán en el marco del denominado memorando de Islamabad.Según el canciller, la parte rusa cree que este acuerdo "sigue conteniendo todo lo necesario para que la situación, que actualmente pende de un hilo al borde de la reanudación de una guerra a gran escala, evolucione hacia un marco político, diplomático y de negociación". "Agradecemos los esfuerzos de los mediadores internacionales y regionales, incluidos los de los países del Golfo, que intentan contribuir a que este proceso sea sostenible y evitar que se deslice hacia otra confrontación abierta", añadió.Asimismo, Lavrov destacó que Rusia apoya la creación de una arquitectura de seguridad inclusiva en la región del golfo Pérsico.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. El conflicto permanece sin resolverse, con una reanudación esporádica de las hostilidades.
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Lavrov cuestiona el enfoque de Estados Unidos en su conflicto con Irán

15:42 GMT 18.10.2026
© Sputnik / Pelagia TikhonovaSerguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso
Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
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El enfoque de Estados Unidos ante el conflicto con Irán no contribuye a resolver la crisis, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. El canciller expresó su preocupación por la situación general en Oriente Medio, ya que se encuentra al borde de una guerra a gran escala.
El canciller ruso participó en la novena ronda del diálogo estratégico Rusia­-Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. En la rueda de prensa final, recordó las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, quien afirmó abiertamente que Washington "había destruido repetidamente a toda la cúpula iraní".
"Probablemente este no sea el enfoque que pueda ayudar a una región distante a alcanzar los acuerdos que mi amigo [el ministro de Asuntos Exteriores de Baréin] acaba de mencionar: acuerdos basados en el respeto mutuo y el derecho internacional", indicó Serguéi Lavrov.
Agregó que es necesario eliminar las causas profundas de lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, así como implementar los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán en el marco del denominado memorando de Islamabad.
Según el canciller, la parte rusa cree que este acuerdo "sigue conteniendo todo lo necesario para que la situación, que actualmente pende de un hilo al borde de la reanudación de una guerra a gran escala, evolucione hacia un marco político, diplomático y de negociación".
"Agradecemos los esfuerzos de los mediadores internacionales y regionales, incluidos los de los países del Golfo, que intentan contribuir a que este proceso sea sostenible y evitar que se deslice hacia otra confrontación abierta", añadió.
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Asimismo, Lavrov destacó que Rusia apoya la creación de una arquitectura de seguridad inclusiva en la región del golfo Pérsico.
"Creemos que es importante esforzarnos por crear una arquitectura inclusiva que abarque a todos los países del golfo: tanto los países árabes como la República Islámica de Irán, así como a sus vecinos inmediatos, en particular Irak y Jordania. Esta arquitectura también debe contar con el apoyo de actores externos, quienes deben guiarse no por sus propias agendas geopolíticas unilaterales, sino principalmente por los intereses de los países de la región", afirmó.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.
El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. El conflicto permanece sin resolverse, con una reanudación esporádica de las hostilidades.
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