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Las FFAA de Rusia destruyen un sistema Grad y derriban casi 1.300 drones ucranianos en un día
Las FFAA de Rusia destruyen un sistema Grad y derriban casi 1.300 drones ucranianos en un día
Sputnik Mundo
Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad de producción ucraniana, informan desde... 03.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-03T13:37+0000
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Asimismo, fuerzas rusas inutilizaron 13 vehículos blindados e interceptaron dos misiles ucranianos de largo alcance Neptun.Las tropas rusas también ejecutaron ataques de alta precisión contra infraestructuras portuarias utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de lanzamiento y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios extranjeros en 144 zonas.Durante las últimas 24 horas de combates, Ucrania sufrió la pérdida de un aproximado de 1.105 militares, conforme al ente castrense ruso. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 340 militares ucranianos abatidos.Se suman a estas bajas hasta 140 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 210 en la zona del grupo Oeste, hasta 215 en las agrupaciones del grupo Este, a más de 175 en la del grupo Sur y alrededor de 25 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
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Las FFAA de Rusia destruyen un sistema Grad y derriban casi 1.300 drones ucranianos en un día
Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad de producción ucraniana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, la defensa antiaérea rusa derribó un total de 1.265 drones ucranianos, agregan.
Asimismo, fuerzas rusas inutilizaron 13 vehículos blindados e interceptaron dos misiles ucranianos de largo alcance Neptun.
Las tropas rusas también ejecutaron ataques de alta precisión contra infraestructuras portuarias utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de lanzamiento y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios extranjeros en 144 zonas.
Durante las últimas 24 horas de combates, Ucrania sufrió la pérdida de un aproximado de 1.105 militares, conforme al ente castrense ruso. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 340 militares ucranianos abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 140 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 210 en la zona del grupo Oeste, hasta 215 en las agrupaciones del grupo Este, a más de 175 en la del grupo Sur y alrededor de 25 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 278.646 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.515 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.795 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.862 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.246 vehículos militares especiales.