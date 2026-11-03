https://noticiaslatam.lat/20261103/el-dia-de-los-muertos-congrega-a-los-bolivianos-en-los-panteones-para-recordar-a-sus-seres-queridos-1175719701.html

El Día de los Muertos congrega a los bolivianos en los panteones para recordar a sus seres queridos

El Día de los Muertos congrega a los bolivianos en los panteones para recordar a sus seres queridos

Sputnik Mundo

Las fechas de Todos Santos o el Día de los Muertos representan una festividad que integra a los cultos católicos ancestrales de los pueblos andinos. Este 1 y 2... 03.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-03T04:21+0000

2026-11-03T04:21+0000

2026-11-03T04:21+0000

américa latina

sociedad

🎭 arte y cultura

bolivia

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175719546_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_d602be2864fa2713a42d36f1570f9d39.jpg

El homenaje a los difuntos en este territorio es anterior a la constitución de Bolivia. Tiene raíces ancestrales y contribuye a mantener la fortaleza de los lazos familiares, como explicaron a Sputnik quienes promueven esta celebración. El Cementerio General de Cochabamba es uno de los primeros construidos en el país, inaugurado hace justamente dos siglos. Apenas un año después de la fundación de Bolivia, el 6 de agosto de 1825, por orden del presidente Antonio José de Sucre (1825-1828). Hasta entonces, los cuerpos se enterraban en torno a las iglesias, lo cual generó problemas sanitarios al crecer la población de las incipientes ciudades.Años atrás, las familias compartían los alimentos, las bebidas y la música preferida del difunto agasajado. Actualmente, está prohibido el consumo de alcohol en los camposantos, por lo cual la policía desplegó un amplio operativo que incluía revisar las pertenencias en los ingresos de los cementerios.La canción que más sonaba entre las tumbas era The Sound of Silence, de Simon & Garfunkel, cuya letra fue transformada en una alabanza. Junto a la lápida de Florentino Terrazas Mamani se reunió su familia. Su hija, Marta, dijo a Sputnik que él y otros familiares fallecidos "hoy nos visitan. Es un día muy especial para recordar a las almitas, que en paz descansen".Ella preparó una mesa llena de panificados, galletas, frutas y dulces. También estaban las infaltables t'antawawas, panes con formas de personas. Lo recordó como "un padre ejemplar, que nos ha dado la vida a nosotros, nos ha dado buenas memorias y buenos mensajes".Según la creencia popular, las almas volvieron a este mundo en la tarde del 1 de noviembre. Entre los panes alegóricos, las familias incluyeron formas de escaleras o caballos, para ayudarles a llegar a este plano. Marta comentó que allí además recordaban a su mamá, Ninfa Vargas Álvarez, "a mis hermanas Rosa, Nelly y a Doris también, que en paz descansen". Ella observó que año tras año menos familias visitan los cementerios en estos días: "Es muy bonito celebrar estas fechas de Todos Santos. Es una tradición especial que no debería perderse".Fotos y alimentosEn diálogo con Sputnik, la investigadora Ximena Antequera explicó que las familias instalan altares de ofrendas, llamados mast’akus, en los hogares. Las mesas con alimentos van acompañadas de fotos de los seres queridos. El 2 de noviembre se realiza la despedida en los cementerios, lugar al que llevan gran parte de las comidas.Y agregó: "A veces hay grupos de mariachis, jóvenes con guitarra, grupitos de niños que hacen estas actividades hasta que las familias se deshacen de todo lo que han colocado en la mesa". Pero ella reconoció que "nuestras tradiciones se andan perdiendo".En estas fechas, las familias también se dedican a limpiar y adornar las tumbas: "Es una oportunidad de reencuentro con tus seres queridos; hay tristeza y también hay alegría. Tristeza porque se van y alegría porque dentro de la costumbre ellos están viniendo, han convivido en su casa con lo que había".Al gusto de mamáEntre las tumbas, al compás de la banda bailaba la familia de Emilia Aldunate Lizárraga. "Con todo cariño hemos venido, hemos hecho una mesa, hemos contratado mariachis, como a ella le gustaba. Ella era fiestera, tomadorita que le gustaba todo esto", dijo a Sputnik su nuera Karina.Con este agasajo, "queremos que ella se vuelva con mucha alegría al lado del Señor. Mi suegra era una persona muy buena". Y agregó: "Sé que se ha ido contenta porque hemos hecho todo lo que le gustaba a ella".El presidente Rodrigo Paz se sumó a la celebración a través de sus redes sociales: "Por nuestros difuntos queridos y por todos los seres queridos de las familias bolivianas, hoy los reciben con mesas llenas de t'antawawas, flores y recuerdos. Cariños y siempre en nuestra memoria".

https://noticiaslatam.lat/20261015/borrar-al-che-en-bolivia-busca-eliminar-simbolos-historicos-advierte-un-analista--1175442647.html

https://noticiaslatam.lat/20261103/el-camino-hacia-el-mictlan-la-cosmogonia-detras-de-la-conmemoracion-del-dia-de-muertos-en-mexico--1175684894.html

https://noticiaslatam.lat/20261102/la-capital-de-mexico-defiende-la-soberania-del-cempasuchil-la-flor-tradicional-de-dia-de-muertos--1175683078.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

sociedad, 🎭 arte y cultura, bolivia, 💬 opinión y análisis