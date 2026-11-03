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El camino hacia el Mictlán: la cosmogonía detrás de la conmemoración del Día de Muertos en México | Video

El camino hacia el Mictlán: la cosmogonía detrás de la conmemoración del Día de Muertos en México | Video

Sputnik Mundo

En las comunidades prehispánicas de México, la muerte no era el final de la vida, sino el inicio de una travesía espiritual. Para alistar dicho viaje, la... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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Al pasar del tiempo, los antiguos pueblos mesoamericanos formaron una visión donde el fallecimiento y el entierro no representaban un fin, sino el inicio de un nuevo proceso para trascender. En la cual llegaban a enfrentar varias pruebas para arribar al Mictlán, lugar de los muertos.Tras varios hallazgos que se remontan hasta 2.000 años atrás, se han clasificado de manera distinta los entierros. Entre estos se encuentran los directos, en los que el cuerpo quedaba bajo tierra en posición fetal, envuelto en un 'petate' (un tapete tejido tradicional de México y Centroamérica) y por cremación, en donde, luego de ser quemado y convertido en cenizas, el cuerpo se colocaba en una urna o vasija de barro.En dichos trabajos arqueológicos se han llegado a descubrir diversos objetos con los que se enterraba a las personas, en los cuales algunos llegaban a servir para identificar si el cuerpo hallado era de una mujer o, en caso contrario, un hombre. Cuando se encuentra una aguja o un malacate (pieza circular que se utilizaba para hilar fibras textiles), suele tratarse de una mujer. En el caso de los hombres, suelen identificarse si en el descubrimiento contaban con navajas de obsidiana o puntas.Entre las piezas con las que eran sepultados, una de las más importantes era una piedra de jade que se colocaba en la boca del fallecido. Este elemento funge como ofrenda en uno de los nueve niveles del inframundo, donde había jaguares, y se entregaba en sustitución del corazón de la persona.Asimismo, otro de los elementos que era más común, es el copal, el cual era utilizado como un espejo, fungiendo como protección, para llegar a su destino final. De esta manera, cada objeto y resto encontrado bajo tierra nos deja una visión más clara de cómo era para ellos [pueblos mesoamericanos] el trascender.

https://noticiaslatam.lat/20211028/una-guia-por-el-mictlan-el-recinto-sagrado-de-los-muertos-en-la-mitologia-mexicana-1117539974.html

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