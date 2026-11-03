El camino hacia el Mictlán: la cosmogonía detrás de la conmemoración del Día de Muertos en México | Video

Al pasar del tiempo, los antiguos pueblos mesoamericanos formaron una visión donde el fallecimiento y el entierro no representaban un fin, sino el inicio de un nuevo proceso para trascender. En la cual llegaban a enfrentar varias pruebas para arribar al Mictlán, lugar de los muertos.Tras varios hallazgos que se remontan hasta 2.000 años atrás, se han clasificado de manera distinta los entierros. Entre estos se encuentran los directos, en los que el cuerpo quedaba bajo tierra en posición fetal, envuelto en un 'petate' (un tapete tejido tradicional de México y Centroamérica) y por cremación, en donde, luego de ser quemado y convertido en cenizas, el cuerpo se colocaba en una urna o vasija de barro.En dichos trabajos arqueológicos se han llegado a descubrir diversos objetos con los que se enterraba a las personas, en los cuales algunos llegaban a servir para identificar si el cuerpo hallado era de una mujer o, en caso contrario, un hombre. Cuando se encuentra una aguja o un malacate (pieza circular que se utilizaba para hilar fibras textiles), suele tratarse de una mujer. En el caso de los hombres, suelen identificarse si en el descubrimiento contaban con navajas de obsidiana o puntas.Entre las piezas con las que eran sepultados, una de las más importantes era una piedra de jade que se colocaba en la boca del fallecido. Este elemento funge como ofrenda en uno de los nueve niveles del inframundo, donde había jaguares, y se entregaba en sustitución del corazón de la persona.Asimismo, otro de los elementos que era más común, es el copal, el cual era utilizado como un espejo, fungiendo como protección, para llegar a su destino final. De esta manera, cada objeto y resto encontrado bajo tierra nos deja una visión más clara de cómo era para ellos [pueblos mesoamericanos] el trascender.
En las comunidades prehispánicas de México, la muerte no era el final de la vida, sino el inicio de una travesía espiritual. Para alistar dicho viaje, la tradición dictaba la compañía de objetos cotidianos e, incluso, de animales como los xoloitzcuintles, considerados como guías.
Al pasar del tiempo, los antiguos pueblos mesoamericanos formaron una visión donde el fallecimiento y el entierro no representaban un fin, sino el inicio de un nuevo proceso para trascender. En la cual llegaban a enfrentar varias pruebas para arribar al Mictlán, lugar de los muertos.
"Pasaban por nueve niveles; en estos se encontraban muchas adversidades y algo que se encuentra en los entierros en Mesoamérica, que es muy común, es, por ejemplo, restos de perritos, [de raza] Xoloitzcuintle [el cual] es un personaje importante en México", dijo a Sputnik la administradora del Museo Arqueológico de Xochimilco, Estrella Villeda.
Tras varios hallazgos que se remontan hasta 2.000 años atrás, se han clasificado de manera distinta los entierros. Entre estos se encuentran los directos, en los que el cuerpo quedaba bajo tierra en posición fetal, envuelto en un 'petate' (un tapete tejido tradicional de México y Centroamérica) y por cremación, en donde, luego de ser quemado y convertido en cenizas, el cuerpo se colocaba en una urna o vasija de barro.
🇲🇽🏵💀 El camino hacia el Mictlán: la cosmogonía detrás de la conmemoración del Día de Muertos en México
📍 Para los pueblos mesoamericanos, los objetos que acompañaban a una persona en su entierro tenían un significado que iba más allá de lo material. Agujas, navajas de obsidiana, vasijas de barro y piedras de jade formaban parte de las prácticas, mientras que la posición de los cuerpos y sus ofrendas permitían conocer cómo concebían la muerte y el tránsito hacia otra existencia.
🗣 "Esta piedra la colocaban en la boca. […] Lo que hacían era ofrecer la piedra en lugar del corazón de la persona", explicó a Sputnik Estrella Villeda, arqueóloga y administradora del Museo Arqueológico de Xochimilco.
Desde las vasijas que simbolizaban el vientre materno en los entierros infantiles hasta el jade y el copal utilizados en los rituales funerarios, cada hallazgo permite reconstruir parte de una cosmovisión en la que la muerte era una transición. Estas creencias también encuentran un lugar en las tradiciones actuales, donde los mexicanos mantienen viva la memoria de sus antepasados.
En dichos trabajos arqueológicos se han llegado a descubrir diversos objetos con los que se enterraba a las personas, en los cuales algunos llegaban a servir para identificar si el cuerpo hallado era de una mujer o, en caso contrario, un hombre.
Cuando se encuentra una aguja o un malacate (pieza circular que se utilizaba para hilar fibras textiles), suele tratarse de una mujer. En el caso de los hombres, suelen identificarse si en el descubrimiento contaban con navajas de obsidiana o puntas.
Entre las piezas con las que eran sepultados, una de las más importantes era una piedra de jade que se colocaba en la boca del fallecido. Este elemento funge como ofrenda en uno de los nueve niveles del inframundo, donde había jaguares, y se entregaba en sustitución del corazón de la persona.
"México se reconoce porque tiene una cultura impresionante y las raíces de los mexicanos son muy profundas, tanto que a la fecha no se ha podido olvidar nuestra historia de la muerte. Creo que lo que es importante que conozcan son nuestras raíces, que después de 2000 años seguimos todavía recordando", añadió Estrella.
Asimismo, otro de los elementos que era más común, es el copal, el cual era utilizado como un espejo, fungiendo como protección, para llegar a su destino final. De esta manera, cada objeto y resto encontrado bajo tierra nos deja una visión más clara de cómo era para ellos [pueblos mesoamericanos] el trascender.
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