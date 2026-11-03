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El complejo militar-industrial y sus aliados en el Congreso de EEUU: quién recibió más dinero en 2026

El complejo militar-industrial y sus aliados en el Congreso de EEUU: quién recibió más dinero en 2026

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Los contratistas de defensa y sus directivos donaron cerca de 5 millones de dólares a miembros del Congreso de EEUU durante el primer trimestre de 2026, según... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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¿Quiénes figuran entre los principales beneficiarios?Ken Calvert (republicano, California)Presidente de la Subcomisión de Asignaciones para Defensa de la Cámara de Representantes, recibió más de 200.000 dólares de comités de acción política (PAC) y particulares vinculados a la industria de defensa. Entre los donantes figuran RTX, BAE Systems y Leidos, entre otros.Adam Smith (demócrata, Washington)Principal representante demócrata en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, recibió cerca de 130.000 dólares, incluidos 7.000 aportados por Brian Schimpf, cofundador de Anduril.Susan Collins (republicana, Maine)Presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, recibió más de 100.000 dólares, incluidos 7.000 del PAC de RTX y 4.500 de comités vinculados a L3Harris.Mike Rogers (republicano, Alabama)Presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, recibió 68.000 dólares, incluidos 7.000 aportados por Palmer Luckey, cofundador de Anduril.Betty McCollum (demócrata, Minnesota)Principal representante demócrata en la Subcomisión de Asignaciones para Defensa de la Cámara de Representantes, recibió aproximadamente 64.000 dólares, incluidos 5.000 del PAC de AM General.Estas cifras reflejan únicamente las contribuciones declaradas a comités electorales de candidatos y PAC, por lo que representan solo una parte de la influencia política del complejo militar-industrial.Una parte considerable de los recursos también circula a través de organizaciones de financiación opaca, conocidas como dark money. El Brennan Center estima que estos fondos representan actualmente el 29% del gasto de los principales donantes, con unos 699 millones de dólares cuyo origen no puede rastrearse.Este 3 de noviembre, alrededor de 250 millones de estadounidenses están llamados a votar —se calcula que el 10% ya lo hizo por correo— para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de elegir los gobernadores de 36 estados y tres territorios no incorporados, junto a miles de cargos en las legislaturas locales.La organización Decision Desk HQ sostuvo hace apenas unos días que los demócratas podrían ganar en 22 de las 36 gubernaturas que se votarán.Adicionalmente, los demócratas también podrían ganar en Georgia y Nevada, aunque en estos estados el pronóstico aún es reservado, pues las encuestas muestran una diferencia de uno o dos puntos.

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