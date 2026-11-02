Rusia derriba 658 drones y abate hasta 925 soldados ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA rusas derribaron 658 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 925 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 115 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 150 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 195 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 110 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de montaje y almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", precisan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa derribó 658 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 277.381 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.502 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.794 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.859 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.161 vehículos militares especiales.
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