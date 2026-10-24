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Los hutíes de Yemen atacan el aeropuerto de Riad e instalaciones petroleras, según su portavoz militar

Los hutíes de Yemen atacan el aeropuerto de Riad e instalaciones petroleras, según su portavoz militar

Sputnik Mundo

El movimiento chií Ansarolá (hutíes), que controla amplias zonas del norte y el oeste de Yemen, anunció haber atacado el aeropuerto de Riad e instalaciones de... 24.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-24T18:56+0000

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Según el comunicado, las fuerzas hutíes llevaron a cabo un total de siete operaciones militares con misiles balísticos y aeronaves no tripuladas tras bombardeos por parte de Arabia Saudita.Entre otros objetivos alcanzados figuran la refinería de Rabigh, varias estaciones de bombeo y un oleoducto de crudo que conecta el este y el oeste del país, así como los aeropuertos Rey Fahd, en Dammam, y de Najrán, además de la base aérea de Khamis Mushait.La nueva espiral de tensiones en la península arábiga comenzó el 13 de julio, tras un ataque al aeropuerto de Saná que impidió el aterrizaje de un avión procedente de Irán con una delegación hutí a bordo. Ansarolá responsabilizó a Arabia Saudita de aquella ofensiva.

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