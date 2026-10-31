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La ONU renueva el mandato de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz en Colombia hasta 2027
La ONU renueva el mandato de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz en Colombia hasta 2027
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El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año más la vigencia de la Misión de Verificación que supervisa el cumplimiento de las disposiciones del... 31.10.2026, Sputnik Mundo
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Durante la sesión de renovación del mandato de la misión, los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron su apoyo al avance de la paz y seguridad, al igual que al papel de la ONU en el país latinoamericano, se destaca.Las autoridades colombianas, a su vez, saludaron la decisión al considerar que recoge la orientación presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Esta consiste en "cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades" del país, indicó la Cancillería colombiana en sus redes."Seguimos trabajando por una paz que se traduzca en seguridad, oportunidades y una vida sin miedo para los colombianos", recalcó.Además, el organismo indicó que el mandato de la misión restablece su enfoque original en la verificación de la reincorporación y las garantías de seguridad, al mismo tiempo que reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural.El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es un pacto firmado en 2016 en Bogotá entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Su objetivo principal fue poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno en el país.
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La ONU renueva el mandato de la Misión de Verificación para el Acuerdo de Paz en Colombia hasta 2027
El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año más la vigencia de la Misión de Verificación que supervisa el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia. Las autoridades del país latinoamericano saludaron la decisión, señalando que está en consonancia con las directrices establecidas por el Gobierno.
"Esta decisión, adoptada de manera unánime, reafirma el respaldo que, durante casi diez años, el Consejo de Seguridad, y en su nombre la Organización de las Naciones Unidas, ha expresado a Colombia en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016", reza la nota de prensa de la organización.
Durante la sesión de renovación del mandato de la misión, los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron su apoyo al avance de la paz y seguridad, al igual que al papel de la ONU en el país latinoamericano, se destaca.
Las autoridades colombianas, a su vez, saludaron la decisión al considerar que recoge la orientación presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Esta consiste en "cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades" del país, indicó la Cancillería colombiana en sus redes.
"Seguimos trabajando por una paz que se traduzca en seguridad, oportunidades y una vida sin miedo para los colombianos", recalcó.
Además, el organismo indicó que el mandato de la misión restablece su enfoque original en la verificación de la reincorporación y las garantías de seguridad, al mismo tiempo que reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es un pacto firmado en 2016 en Bogotá entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Su objetivo principal fue poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno en el país.
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