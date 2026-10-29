Dioses prehispánicos cobran vida en México
El festival nació en 2021 con una exposición de apenas cinco esculturas monumentales elaboradas con la técnica del papel maché.
En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto, inspirada en las deidades prehispánicas, se exhibe en un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo.
El festival nació en 2021 con una exposición de apenas cinco esculturas monumentales elaboradas con la técnica del papel maché.
En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto, inspirada en las deidades prehispánicas, se exhibe en un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo.
La iniciativa buscaba promover la celebración del Día de Muertos, dar visibilidad al talento de los artesanos locales y poner en valor los atractivos turísticos de Puebla.
En la foto: Una de las plazas de Atlixco en vísperas del Día de los Muertos.
La iniciativa buscaba promover la celebración del Día de Muertos, dar visibilidad al talento de los artesanos locales y poner en valor los atractivos turísticos de Puebla.
En la foto: Una de las plazas de Atlixco en vísperas del Día de los Muertos.
Con los años, el Valle de las Catrinas se ha convertido en un evento de alcance internacional.
En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto se exhibe en un campo de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de los Muertos.
Con los años, el Valle de las Catrinas se ha convertido en un evento de alcance internacional.
En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto se exhibe en un campo de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de los Muertos.
En su sexta edición, el Valle de Catrinas 2026 reúne 27 esculturas monumentales de entre 5 y 8 metros de altura inspiradas en deidades de la cosmovisión mesoamericana.
En la foto: Un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo.
En su sexta edición, el Valle de Catrinas 2026 reúne 27 esculturas monumentales de entre 5 y 8 metros de altura inspiradas en deidades de la cosmovisión mesoamericana.
En la foto: Un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo.
De ellas, 19 están distribuidas en distintos puntos de Atlixco, ocho en distintas partes del país y el extranjero, incluidos EEUU y Alemania.
En la foto: Los visitantes pasean junto a una escultura gigante de esqueleto en Atlixco.
De ellas, 19 están distribuidas en distintos puntos de Atlixco, ocho en distintas partes del país y el extranjero, incluidos EEUU y Alemania.
En la foto: Los visitantes pasean junto a una escultura gigante de esqueleto en Atlixco.
Estas esculturas están distribuidas por plazas, mercados, parques y el Cerro de San Miguel, acompañadas de campos de cempasúchil y de un tapete floral con más de 150,000 flores en la explanada del Palacio Municipal.
En la foto: Atlixco en las vísperas del Día de los Muertos.
Estas esculturas están distribuidas por plazas, mercados, parques y el Cerro de San Miguel, acompañadas de campos de cempasúchil y de un tapete floral con más de 150,000 flores en la explanada del Palacio Municipal.
En la foto: Atlixco en las vísperas del Día de los Muertos.
Cempasúchil es la flor de color naranja que tradicionalmente se utiliza en las ofrendas del Día de Muertos para señalar simbólicamente el camino a las almas de los difuntos.
En la foto: Una mujer atraviesa un arco de cempasúchil.
Cempasúchil es la flor de color naranja que tradicionalmente se utiliza en las ofrendas del Día de Muertos para señalar simbólicamente el camino a las almas de los difuntos.
En la foto: Una mujer atraviesa un arco de cempasúchil.
Así, el festival de este año combina arte popular, flores y tradiciones en un recorrido que recupera antiguas deidades prehispánicas y las integra en una celebración en la que los mexicanos honran la memoria de sus difuntos.
En la foto: Una de las esculturas inspiradas en deidades prehispánicas.
Así, el festival de este año combina arte popular, flores y tradiciones en un recorrido que recupera antiguas deidades prehispánicas y las integra en una celebración en la que los mexicanos honran la memoria de sus difuntos.
En la foto: Una de las esculturas inspiradas en deidades prehispánicas.