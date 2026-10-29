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Dioses prehispánicos cobran vida en México
Dioses prehispánicos cobran vida en México
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El país se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con una amplia programación que culminará el 2 de noviembre. En todo el territorio nacional se erigen... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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Uno de los destinos más destacados de esta temporada es Atlixco, Puebla, con su Valle de Catrinas.
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Dioses prehispánicos cobran vida en México

14:01 GMT 29.10.2026 (actualizado: 14:12 GMT 29.10.2026)
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El país se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con una amplia programación que culminará el 2 de noviembre. En todo el territorio nacional se erigen altares y ofrendas decoradas con cempasúchil, papel picado, velas y fotografías de los difuntos, mientras diversas localidades organizan desfiles, festivales y conciertos.
Uno de los destinos más destacados de esta temporada es Atlixco, Puebla, con su Valle de Catrinas.
© REUTERS Daniel Becerril

El festival nació en 2021 con una exposición de apenas cinco esculturas monumentales elaboradas con la técnica del papel maché.

En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto, inspirada en las deidades prehispánicas, se exhibe en un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo.

El festival nació en 2021 con una exposición de apenas cinco esculturas monumentales elaboradas con la técnica del papel maché.En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto, inspirada en las deidades prehispánicas, se exhibe en un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo. - Sputnik Mundo
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El festival nació en 2021 con una exposición de apenas cinco esculturas monumentales elaboradas con la técnica del papel maché.

En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto, inspirada en las deidades prehispánicas, se exhibe en un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo.

© REUTERS Daniel Becerril

La iniciativa buscaba promover la celebración del Día de Muertos, dar visibilidad al talento de los artesanos locales y poner en valor los atractivos turísticos de Puebla.

En la foto: Una de las plazas de Atlixco en vísperas del Día de los Muertos.

La iniciativa buscaba promover la celebración del Día de Muertos, dar visibilidad al talento de los artesanos locales y poner en valor los atractivos turísticos de Puebla.En la foto: Una de las plazas de Atlixco en vísperas del Día de los Muertos. - Sputnik Mundo
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La iniciativa buscaba promover la celebración del Día de Muertos, dar visibilidad al talento de los artesanos locales y poner en valor los atractivos turísticos de Puebla.

En la foto: Una de las plazas de Atlixco en vísperas del Día de los Muertos.

© REUTERS Daniel Becerril

Con los años, el Valle de las Catrinas se ha convertido en un evento de alcance internacional.

En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto se exhibe en un campo de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de los Muertos.

Con los años, el Valle de las Catrinas se ha convertido en un evento de alcance internacional.En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto se exhibe en un campo de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de los Muertos. - Sputnik Mundo
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Con los años, el Valle de las Catrinas se ha convertido en un evento de alcance internacional.

En la foto: Una escultura gigante con forma de esqueleto se exhibe en un campo de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de los Muertos.

© REUTERS Daniel Becerril

En su sexta edición, el Valle de Catrinas 2026 reúne 27 esculturas monumentales de entre 5 y 8 metros de altura inspiradas en deidades de la cosmovisión mesoamericana.

En la foto: Un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo.

En su sexta edición, el Valle de Catrinas 2026 reúne 27 esculturas monumentales de entre 5 y 8 metros de altura inspiradas en deidades de la cosmovisión mesoamericana.En la foto: Un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo. - Sputnik Mundo
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En su sexta edición, el Valle de Catrinas 2026 reúne 27 esculturas monumentales de entre 5 y 8 metros de altura inspiradas en deidades de la cosmovisión mesoamericana.

En la foto: Un campo de cempasúchil, con el volcán Popocatépetl al fondo.

© REUTERS Daniel Becerril

De ellas, 19 están distribuidas en distintos puntos de Atlixco, ocho en distintas partes del país y el extranjero, incluidos EEUU y Alemania.

En la foto: Los visitantes pasean junto a una escultura gigante de esqueleto en Atlixco.

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De ellas, 19 están distribuidas en distintos puntos de Atlixco, ocho en distintas partes del país y el extranjero, incluidos EEUU y Alemania.

En la foto: Los visitantes pasean junto a una escultura gigante de esqueleto en Atlixco.

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Estas esculturas están distribuidas por plazas, mercados, parques y el Cerro de San Miguel, acompañadas de campos de cempasúchil y de un tapete floral con más de 150,000 flores en la explanada del Palacio Municipal.

En la foto: Atlixco en las vísperas del Día de los Muertos.

Estas esculturas están distribuidas por plazas, mercados, parques y el Cerro de San Miguel, acompañadas de campos de cempasúchil y de un tapete floral con más de 150,000 flores en la explanada del Palacio Municipal.En la foto: Atlixco en las vísperas del Día de los Muertos. - Sputnik Mundo
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Estas esculturas están distribuidas por plazas, mercados, parques y el Cerro de San Miguel, acompañadas de campos de cempasúchil y de un tapete floral con más de 150,000 flores en la explanada del Palacio Municipal.

En la foto: Atlixco en las vísperas del Día de los Muertos.

© REUTERS Daniel Becerril

Cempasúchil es la flor de color naranja que tradicionalmente se utiliza en las ofrendas del Día de Muertos para señalar simbólicamente el camino a las almas de los difuntos.

En la foto: Una mujer atraviesa un arco de cempasúchil.

Cempasúchil es la flor de color naranja que tradicionalmente se utiliza en las ofrendas del Día de Muertos para señalar simbólicamente el camino a las almas de los difuntos.En la foto: Una mujer atraviesa un arco de cempasúchil. - Sputnik Mundo
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Cempasúchil es la flor de color naranja que tradicionalmente se utiliza en las ofrendas del Día de Muertos para señalar simbólicamente el camino a las almas de los difuntos.

En la foto: Una mujer atraviesa un arco de cempasúchil.

© REUTERS Daniel Becerril

Así, el festival de este año combina arte popular, flores y tradiciones en un recorrido que recupera antiguas deidades prehispánicas y las integra en una celebración en la que los mexicanos honran la memoria de sus difuntos.

En la foto: Una de las esculturas inspiradas en deidades prehispánicas.

Así, el festival de este año combina arte popular, flores y tradiciones en un recorrido que recupera antiguas deidades prehispánicas y las integra en una celebración en la que los mexicanos honran la memoria de sus difuntos.En la foto: Una de las esculturas inspiradas en deidades prehispánicas. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Daniel Becerril

Así, el festival de este año combina arte popular, flores y tradiciones en un recorrido que recupera antiguas deidades prehispánicas y las integra en una celebración en la que los mexicanos honran la memoria de sus difuntos.

En la foto: Una de las esculturas inspiradas en deidades prehispánicas.

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