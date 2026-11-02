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El presidente de Colombia anuncia el refuerzo de operaciones militares tras una serie de atentados
El presidente de Colombia anuncia el refuerzo de operaciones militares tras una serie de atentados
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó intensificar las operaciones militares y policiales, continuar los bombardeos contra grupos armados... 02.11.2026, Sputnik Mundo
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Aseguró que ordenó aumentar la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las zonas afectadas, así como adoptar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control territorial.El anuncio se produjo después de una sucesión de ataques con explosivos y hostigamientos armados registrados entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, en el centro y suroeste de Colombia."¡Estos crímenes no quedarán impunes!", expresó el mandatario colombiano al respecto.
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El presidente de Colombia anuncia el refuerzo de operaciones militares tras una serie de atentados

18:29 GMT 02.11.2026
© AP Photo / Fernando VergaraSoldados colombianos
Soldados colombianos - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó intensificar las operaciones militares y policiales, continuar los bombardeos contra grupos armados y avanzar en la reactivación de las fumigaciones de cultivos ilícitos, tras una serie de atentados que dejaron al menos cinco muertos y varios heridos en tres departamentos del país.

"¡Seguiremos con los bombardeos contra objetivos militares legítimos, intensificaremos las operaciones especiales y avanzaremos en la reactivación de las fumigaciones conforme a la ley!", escribió en X.

Aseguró que ordenó aumentar la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las zonas afectadas, así como adoptar medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataques y recuperar el control territorial.
El anuncio se produjo después de una sucesión de ataques con explosivos y hostigamientos armados registrados entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, en el centro y suroeste de Colombia.
"¡Estos crímenes no quedarán impunes!", expresó el mandatario colombiano al respecto.
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