Se registra atentado con motocicleta explosiva en el sur de Colombia: hay un muerto
© AP Photo / Jhon Wilson VizcainoAgentes de Policía montan guardia a las afueras del hospital Medicentro, Bogotá, Colombia, el 7 de junio de 2025
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La Policía de Colombia informó que los hechos ocurrieron en el municipio de Algeciras, en el departamento de Huila (sur), mientras policías se encontraban realizando un recorrido de seguridad por la zona.
El saldo de la explosión de la motocicleta dejó a un policía muerto, así como a dos agentes y cuatro civiles heridos.
"De manera inmediata desplegamos acciones operativas para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho y llevarlos ante la justicia", informó la Policía de Colombia a través de redes sociales tras los hechos.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella condenó los hechos y aseguró que se haría justicia por el ataque. "No vamos a retroceder ante el terrorismo ni a permitir que estos criminales se salgan con la suya. Les caerá todo el peso de la ley", escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella condenó los hechos y aseguró que se haría justicia por el ataque. "No vamos a retroceder ante el terrorismo ni a permitir que estos criminales se salgan con la suya. Les caerá todo el peso de la ley", escribió en su cuenta de X.
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