Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261102/arranca-en-moscu-la-semana-internacional-pueblos-de-rusia-1175708071.html
Arranca en Moscú la Semana Internacional "Pueblos de Rusia"
Arranca en Moscú la Semana Internacional "Pueblos de Rusia"
Sputnik Mundo
La capital rusa inaugura un evento orientado a reforzar la unidad del pueblo multinacional del país y fomentar la cooperación humanitaria internacional. La... 02.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-02T14:32+0000
2026-11-02T14:32+0000
internacional
🌍 europa
rusia
serguéi shoigú
tatiana gólikova
moscú
consejo de seguridad de rusia
pueblos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/02/1175708914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_659cf95cec5fc4cf18028d878d74d7f0.jpg
En el marco del evento se llevarán a cabo cerca de 50 sesiones, en las que los participantes abordarán temas como la aplicación de la política nacional del Estado y el fortalecimiento de su eficacia, el desarrollo de la cooperación internacional, la preservación de la memoria histórica y el servicio a la patria, así como el fomento de los vínculos culturales y humanitarios.Además, está previsto un programa para jóvenes, la celebración de un foro cinematográfico con la participación de importantes figuras del ámbito provenientes de diferentes lugares del mundo, el maratón "Conocimiento. Unidad", exposiciones y actividades deportivas.La sesión plenaria que dio inicio a la Semana Internacional "Pueblos de Rusia" reunió a destacadas autoridades del país, entre ellas:La jornada comenzó con un recorrido por la exposición por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.Mientras tanto, la vice primera ministra de Rusia destacó el carácter único de la civilización rusa."Rusia es uno de los países más multinacionales del mundo. En nuestro país conviven 194 pueblos que hablan 300 lenguas y dialectos. Durante siglos, los pueblos de nuestro país han convivido codo a codo, han construido el Estado ruso y han defendido juntos la patria", declaró Gólikova en su intervención durante la sesión inaugural.La celebración de la Semana Internacional contribuye a la conservación de las tradiciones y del patrimonio cultural e histórico, y brinda la oportunidad de entablar un diálogo directo entre países que comparten los mismos valores espirituales y morales, se desprende de la página web oficial del evento."La fuerza de Rusia reside, en gran medida, precisamente en su diversidad cultural, el respeto mutuo y la unidad de sus pueblos. Estos principios constituyen la base de la Semana Internacional 'Pueblos de Rusia'", destacó el asesor del presidente de Rusia, Antón Kobiakov.La organización del evento se realiza bajo el auspicio de la fundación Roscongress.
https://noticiaslatam.lat/20261029/neocolonialismo-occidental-en-africa-a-que-se-enfrenta-el-continente-y-como-lo-ayuda-rusia-explican-1175661262.html
https://noticiaslatam.lat/20261029/putin-hace-balance-de-la-iii-cumbre-rusia-africa-1175664600.html
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/02/1175708914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dfef758ebca49298518f5a1a76c30b55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🌍 europa, rusia, serguéi shoigú, tatiana gólikova, moscú, consejo de seguridad de rusia, pueblos
🌍 europa, rusia, serguéi shoigú, tatiana gólikova, moscú, consejo de seguridad de rusia, pueblos

Arranca en Moscú la Semana Internacional "Pueblos de Rusia"

14:32 GMT 02.11.2026
© Sputnik / Kirill ZíkovLa Semana Internacional "Pueblos de Rusia" en Moscú
La Semana Internacional Pueblos de Rusia en Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
© Sputnik / Kirill Zíkov
Síguenos en
La capital rusa inaugura un evento orientado a reforzar la unidad del pueblo multinacional del país y fomentar la cooperación humanitaria internacional. La Semana Internacional "Pueblos de Rusia" se desarrolla del 2 al 8 de noviembre bajo el lema "La solidaridad entre los Estados a través de la unidad de los pueblos y los valores tradicionales".
En el marco del evento se llevarán a cabo cerca de 50 sesiones, en las que los participantes abordarán temas como la aplicación de la política nacional del Estado y el fortalecimiento de su eficacia, el desarrollo de la cooperación internacional, la preservación de la memoria histórica y el servicio a la patria, así como el fomento de los vínculos culturales y humanitarios.
Además, está previsto un programa para jóvenes, la celebración de un foro cinematográfico con la participación de importantes figuras del ámbito provenientes de diferentes lugares del mundo, el maratón "Conocimiento. Unidad", exposiciones y actividades deportivas.
La sesión plenaria que dio inicio a la Semana Internacional "Pueblos de Rusia" reunió a destacadas autoridades del país, entre ellas:
Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.
Tatiana Gólikova, vice primera ministra rusa.
Magomedsalam Magomédov, jefe adjunto de la Administración Presidencial de Rusia.
Aisen Nikoláyev, gobernador de la república rusa de Sajá.
Alexéi Tsidénov, gobernador de la república rusa de Buriatia.
Neocolonialismo occidental en África: a qué se enfrenta el continente y cómo lo ayuda Rusia, explican en el Kremlin (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
La III cumbre Rusia-África
Neocolonialismo occidental en África: a qué se enfrenta el continente y cómo lo ayuda Rusia, explican en el Kremlin
29 de octubre, 14:32 GMT
La jornada comenzó con un recorrido por la exposición por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

"El programa de la Semana Internacional 'Pueblos de Rusia' tiene como objetivo demostrar la apertura de Rusia al mundo entero y dar a conocer proyectos destinados a fomentar un diálogo interétnico que una a los pueblos, a respetar la diversidad cultural y a aunar esfuerzos para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas, independientemente de su nacionalidad", subrayó Shoigú.

Mientras tanto, la vice primera ministra de Rusia destacó el carácter único de la civilización rusa.
"Rusia es uno de los países más multinacionales del mundo. En nuestro país conviven 194 pueblos que hablan 300 lenguas y dialectos. Durante siglos, los pueblos de nuestro país han convivido codo a codo, han construido el Estado ruso y han defendido juntos la patria", declaró Gólikova en su intervención durante la sesión inaugural.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Burundi y actual presidente de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye, durante la clausura de la III Cumbre Rusia-África - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
La III cumbre Rusia-África
Hoja de ruta hasta 2029: Putin presenta los resultados de la III Cumbre Rusia-África
29 de octubre, 17:14 GMT
La celebración de la Semana Internacional contribuye a la conservación de las tradiciones y del patrimonio cultural e histórico, y brinda la oportunidad de entablar un diálogo directo entre países que comparten los mismos valores espirituales y morales, se desprende de la página web oficial del evento.
"La fuerza de Rusia reside, en gran medida, precisamente en su diversidad cultural, el respeto mutuo y la unidad de sus pueblos. Estos principios constituyen la base de la Semana Internacional 'Pueblos de Rusia'", destacó el asesor del presidente de Rusia, Antón Kobiakov.
La organización del evento se realiza bajo el auspicio de la fundación Roscongress.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала