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Arranca en Moscú la Semana Internacional "Pueblos de Rusia"

Arranca en Moscú la Semana Internacional "Pueblos de Rusia"

Sputnik Mundo

La capital rusa inaugura un evento orientado a reforzar la unidad del pueblo multinacional del país y fomentar la cooperación humanitaria internacional. La... 02.11.2026, Sputnik Mundo

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En el marco del evento se llevarán a cabo cerca de 50 sesiones, en las que los participantes abordarán temas como la aplicación de la política nacional del Estado y el fortalecimiento de su eficacia, el desarrollo de la cooperación internacional, la preservación de la memoria histórica y el servicio a la patria, así como el fomento de los vínculos culturales y humanitarios.Además, está previsto un programa para jóvenes, la celebración de un foro cinematográfico con la participación de importantes figuras del ámbito provenientes de diferentes lugares del mundo, el maratón "Conocimiento. Unidad", exposiciones y actividades deportivas.La sesión plenaria que dio inicio a la Semana Internacional "Pueblos de Rusia" reunió a destacadas autoridades del país, entre ellas:La jornada comenzó con un recorrido por la exposición por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.Mientras tanto, la vice primera ministra de Rusia destacó el carácter único de la civilización rusa."Rusia es uno de los países más multinacionales del mundo. En nuestro país conviven 194 pueblos que hablan 300 lenguas y dialectos. Durante siglos, los pueblos de nuestro país han convivido codo a codo, han construido el Estado ruso y han defendido juntos la patria", declaró Gólikova en su intervención durante la sesión inaugural.La celebración de la Semana Internacional contribuye a la conservación de las tradiciones y del patrimonio cultural e histórico, y brinda la oportunidad de entablar un diálogo directo entre países que comparten los mismos valores espirituales y morales, se desprende de la página web oficial del evento."La fuerza de Rusia reside, en gran medida, precisamente en su diversidad cultural, el respeto mutuo y la unidad de sus pueblos. Estos principios constituyen la base de la Semana Internacional 'Pueblos de Rusia'", destacó el asesor del presidente de Rusia, Antón Kobiakov.La organización del evento se realiza bajo el auspicio de la fundación Roscongress.

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