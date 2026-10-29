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Neocolonialismo occidental en África: a qué se enfrenta el continente y cómo lo ayuda Rusia, explican en el Kremlin

Neocolonialismo occidental en África: a qué se enfrenta el continente y cómo lo ayuda Rusia, explican en el Kremlin

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África se enfrenta hoy a una nueva oleada de lucha por la influencia en su territorio, donde Occidente genera tensiones, afirmó Antón Kobiakov, asesor del... 29.10.2026, Sputnik Mundo

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"La nueva lucha por África está ahora en pleno apogeo. Con la llegada de la nueva Administración, Estados Unidos ha cambiado radicalmente su enfoque: ha reducido drásticamente los programas gubernamentales como los de USAID y, al mismo tiempo, ha ampliado considerablemente las actividades de las empresas militares privadas. Por su parte, el modelo chino contempla seguir inyectando inversiones en el continente con el único objetivo de exportar materias primas", expresó.Con el fin de ejercer su control, Occidente genera hábilmente tensiones en África y, en ocasiones, incluso una amenaza militar directa, añadió Kobiakov durante una rueda de prensa celebrada en el marco de la cumbre Rusia-África.En el continente también se observa una intensificación de la actividad de mercenarios ucranianos, a los que los países occidentales recurren para cumplir sus objetivos coloniales en la región.Al mismo tiempo, Rusia ayuda actualmente a los países africanos a hacer frente al neocolonialismo, dando continuidad a la labor de la Unión Soviética, que ya en la década de los sesenta apoyó a los pueblos africanos en su lucha contra el colonialismo occidental.No puede haber una estrategia económica única para toda África, y Rusia lo entiende, subrayó Kobiakov."Es evidente que no puede haber una estrategia económica única y universal para toda África. Y ahí radica el enfoque individual de Rusia. Se habla mucho de ello en el foro. Tanto nosotros como nuestros amigos africanos entendemos dónde hay que invertir y qué hay que desarrollar para que ello beneficie a todos los participantes en el proceso", afirmó.El asesor presidencial también subrayó que el comercio y la logística mundiales dependen en gran medida de la estabilidad de los países africanos."Dada la situación en la zona del estrecho de Bab el Mandeb, la ruta que rodea África reviste una importancia especial para la logística mundial. En este contexto, también aumenta el papel de los países africanos miembros de los BRICS: Sudáfrica y Egipto. El comercio y la logística mundiales dependen en gran medida de la estabilidad de los países africanos", señaló.En el marco del foro Rusia-África, también se celebraron negociaciones entre Rusia y los países africanos sobre la creación de un centro logístico marítimo en la costa oriental de África, como parte del corredor internacional Norte-Sur, indicó Kobiakov.Añadió que la cooperación técnico-militar ha sido y sigue siendo un elemento clave de las relaciones de Rusia con los países africanos, también en lo relativo a la protección de los proyectos ruso-africanos en el contexto actual.Al comentar la III Cumbre, que se celebra en la capital rusa los días 28-29 de octubre, el asesor presidencial ruso destacó que ha atraído la atención mundial y ha demostrado una gran eficacia.Más de 3.500 personas de 74 países participaron en la cumbre Rusia-África celebrada en Moscú, detalló el funcionario.

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