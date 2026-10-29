Mundo
EN VIVO: Putin hace balance de la III Cumbre Rusia-África

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
https://noticiaslatam.lat/20261029/putin-hace-balance-de-la-iii-cumbre-rusia-africa-1175664600.html
Putin hace balance de la III Cumbre Rusia-África
Putin hace balance de la III Cumbre Rusia-África
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia se dirige a los invitados y periodistas para exponer los logros y acuerdos alcanzados durante los dos días de trabajo del foro, que... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T17:14+0000
2026-10-29T17:16+0000
la iii cumbre rusia-áfrica
política
vladímir putin
rusia
🌍 áfrica
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175664715_0:49:3332:1923_1920x0_80_0_0_eb64c7aa4a508b741c251ef163e1463c.jpg
Sputnik te ofrece la retransmisión en directo desde el lugar de los acontecimientos.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175664715_505:0:3234:2047_1920x0_80_0_0_d79ca31b2b7b47aeec820a32a4152349.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, vladímir putin, rusia, 🌍 áfrica
política, vladímir putin, rusia, 🌍 áfrica

Putin hace balance de la III Cumbre Rusia-África

17:14 GMT 29.10.2026 (actualizado: 17:16 GMT 29.10.2026)
© Foto : Agencia de fotografía oficial de la cumbre Rusia-África / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia, durante la Cumbre Rusia-África en Moscú, el 29 de octubre
Vladímir Putin, presidente de Rusia, durante la Cumbre Rusia-África en Moscú, el 29 de octubre - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
© Foto : Agencia de fotografía oficial de la cumbre Rusia-África
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El presidente de Rusia se dirige a los invitados y periodistas para exponer los logros y acuerdos alcanzados durante los dos días de trabajo del foro, que reunió a más de 3.500 personas de 74 países.
Sputnik te ofrece la retransmisión en directo desde el lugar de los acontecimientos.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала