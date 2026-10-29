Putin hace balance de la III Cumbre Rusia-África
17:14 GMT 29.10.2026 (actualizado: 17:16 GMT 29.10.2026)
© Foto : Agencia de fotografía oficial de la cumbre Rusia-África / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia, durante la Cumbre Rusia-África en Moscú, el 29 de octubre
© Foto : Agencia de fotografía oficial de la cumbre Rusia-África/
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El presidente de Rusia se dirige a los invitados y periodistas para exponer los logros y acuerdos alcanzados durante los dos días de trabajo del foro, que reunió a más de 3.500 personas de 74 países.
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