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Hay más de 500 detenidos por las protestas en Francia, según reportes
Hay más de 500 detenidos por las protestas en Francia, según reportes
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Los agentes del orden aprehendieron a más de 510 personas que se manifestaban contra el aumento de los precios, según informó la prensa nacional, citando al... 01.11.2026, Sputnik Mundo
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Las protestas comenzaron en el país europeo a mediados de septiembre, cuando salieron a las calles de París y sus suburbios alumnos de secundaria, que exigían la mejora del estado de las escuelas. Posteriormente, se les unieron los descontentos con el encarecimiento de la vida a nivel nacional.Durante la actual jornada de protestas, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
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Hay más de 500 detenidos por las protestas en Francia, según reportes
Los agentes del orden aprehendieron a más de 510 personas que se manifestaban contra el aumento de los precios, según informó la prensa nacional, citando al Ministerio del Interior francés.
Las protestas
comenzaron en el país europeo a mediados de septiembre, cuando salieron a las calles de París y sus suburbios alumnos de secundaria, que exigían la mejora del estado de las escuelas.
Posteriormente, se les unieron los descontentos con el encarecimiento de la vida a nivel nacional.
Durante la actual jornada de protestas,
se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
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