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El FSB ruso agradece a EEUU haber brindado información sobre la preparación de un atentado en Moscú
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El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha expresado su agradecimiento a Estados Unidos por haber proporcionado los datos sobre... 01.11.2026, Sputnik Mundo
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Una vez revisados y validados los datos recibidos, los agentes del FSB detuvieron a un ciudadano menor de edad que presuntamente planeaba llevar a cabo un acto terrorista en un lugar público. Se precisa que el detenido publicó fotos suyas en una popular plataforma de videos cortos vistiendo equipamiento táctico —que incluía un pasamontañas, una gorra, gafas protectoras y auriculares— mientras sostenía un objeto que parecía un arma automática. Además, compartió fotos tomadas en el parque natural moscovita Tsaritsino, acompañadas del texto: "He encontrado un lugar".De acuerdo con el comunicado, el detenido también utilizaba su perfil para publicar amenazas, al mismo tiempo que seguía canales de índole neonazi en la red social Telegram y buscaba información sobre ataques terroristas, asesinatos en masa y otros actos de violencia.Anteriormente, el Servicio Federal de Seguridad ruso confirmó haber recibido una advertencia de la parte estadounidense y aseguró realizar el trabajo correspondiente para impedir el atentado.
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El FSB ruso agradece a EEUU haber brindado información sobre la preparación de un atentado en Moscú

16:23 GMT 01.11.2026
© Russian Security Service (FSB) / Acceder al contenido multimediaEl Servicio Federal de Seguridad de Rusia
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2026
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El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha expresado su agradecimiento a Estados Unidos por haber proporcionado los datos sobre los preparativos de un acto terrorista en Moscú, reza el comunicado de prensa.
"Expresamos agradecimiento a la parte estadounidense por la información facilitada", se señala.
Una vez revisados y validados los datos recibidos, los agentes del FSB detuvieron a un ciudadano menor de edad que presuntamente planeaba llevar a cabo un acto terrorista en un lugar público.
Se precisa que el detenido publicó fotos suyas en una popular plataforma de videos cortos vistiendo equipamiento táctico —que incluía un pasamontañas, una gorra, gafas protectoras y auriculares— mientras sostenía un objeto que parecía un arma automática. Además, compartió fotos tomadas en el parque natural moscovita Tsaritsino, acompañadas del texto: "He encontrado un lugar".
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De acuerdo con el comunicado, el detenido también utilizaba su perfil para publicar amenazas, al mismo tiempo que seguía canales de índole neonazi en la red social Telegram y buscaba información sobre ataques terroristas, asesinatos en masa y otros actos de violencia.
Anteriormente, el Servicio Federal de Seguridad ruso confirmó haber recibido una advertencia de la parte estadounidense y aseguró realizar el trabajo correspondiente para impedir el atentado.
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