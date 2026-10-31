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En Rusia se ríen de las sanciones, afirma Trump
En Rusia se ríen de las sanciones, afirma Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump calificó de "estúpidas" a las personas que piden imponer sanciones contra Rusia, esto durante un acto que se llevó a... 31.10.2026, Sputnik Mundo
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Subrayó que tales medidas solo complicarían la capacidad de la nación norteamericana para mantener un diálogo con Rusia.En este contexto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en Estados Unidos. De acuerdo con el canciller ruso, se puso sobre la mesa la interacción entre ambos países, incluso en las plataformas multilaterales.Por otro lado, dijo que el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, tras las elecciones de mitad de mandato en el país norteamericano, quedará definido por las acciones concretas que emprenda Washington.
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En Rusia se ríen de las sanciones, afirma Trump

04:17 GMT 31.10.2026
© AP Photo / Matt RourkeDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump calificó de "estúpidas" a las personas que piden imponer sanciones contra Rusia, esto durante un acto que se llevó a cabo en la Casa Blanca.
"Gente estúpida quería que impusiera sanciones a Rusia. Ellos se ríen de las sanciones", declaró.
Subrayó que tales medidas solo complicarían la capacidad de la nación norteamericana para mantener un diálogo con Rusia.
En este contexto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en Estados Unidos. De acuerdo con el canciller ruso, se puso sobre la mesa la interacción entre ambos países, incluso en las plataformas multilaterales.
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Kiev hace la vista gorda a las exigencias de Washington de cesar ataques contra refinerías de Rusia, denuncia el Kremlin
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Por otro lado, dijo que el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, tras las elecciones de mitad de mandato en el país norteamericano, quedará definido por las acciones concretas que emprenda Washington.
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