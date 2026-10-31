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Rusia obtiene información de EEUU sobre la preparación de un atentado en Moscú, informa el FSB ruso
Rusia obtiene información de EEUU sobre la preparación de un atentado en Moscú, informa el FSB ruso
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Rusia recibió información de la parte estadounidense sobre la planificación de un atentado terrorista en Moscú y está llevando a cabo las acciones respectivas... 31.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-31T15:37+0000
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El 31 de octubre, la Embajada de EEUU en Rusia publicó en su sitio web una alerta sobre una posible amenaza para el parque moscovita de Tsarítsino, que, según el comunicado, podría conllevar numerosas víctimas.
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Rusia obtiene información de EEUU sobre la preparación de un atentado en Moscú, informa el FSB ruso
Rusia recibió información de la parte estadounidense sobre la planificación de un atentado terrorista en Moscú y está llevando a cabo las acciones respectivas, reportó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso).
"A través de canales de cooperación, la parte estadounidense transmitió información sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú. Se está realizando el trabajo correspondiente", comunicó el organismo.
El 31 de octubre, la Embajada de EEUU en Rusia publicó en su sitio web una alerta sobre una posible amenaza para el parque moscovita de Tsarítsino, que, según el comunicado, podría conllevar numerosas víctimas.
10 de septiembre, 06:02 GMT