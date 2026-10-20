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España bajo el agua: así son las devastadoras consecuencias de la tormenta Adam
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Las inundaciones y tormentas que azotaron el este de España han dejado al menos cuatro muertos, mientras que más de 80.000 personas siguen sujetas a órdenes de... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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La magnitud del temporal quedó reflejada en los registros de precipitaciones. En algunas zonas cayeron más de 700 litros de agua por metro cuadrado en menos de 48 horas, una cantidad extraordinaria que provocó el desbordamiento de ríos y barrancos.Las imágenes difundidas por los medios muestran escenas dramáticas: vehículos arrastrados por la corriente, calles completamente anegadas y vecinos refugiados en las plantas superiores de sus viviendas a la espera de los equipos de rescate.
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España bajo el agua: así son las devastadoras consecuencias de la tormenta Adam

14:46 GMT 20.10.2026
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Las inundaciones y tormentas que azotaron el este de España han dejado al menos cuatro muertos, mientras que más de 80.000 personas siguen sujetas a órdenes de permanecer en sus casas. En algunos casos, las autoridades tuvieron que recurrir a helicópteros para rescatar a residentes que habían quedado atrapados en los tejados de sus viviendas.
La magnitud del temporal quedó reflejada en los registros de precipitaciones. En algunas zonas cayeron más de 700 litros de agua por metro cuadrado en menos de 48 horas, una cantidad extraordinaria que provocó el desbordamiento de ríos y barrancos.
Las imágenes difundidas por los medios muestran escenas dramáticas: vehículos arrastrados por la corriente, calles completamente anegadas y vecinos refugiados en las plantas superiores de sus viviendas a la espera de los equipos de rescate.
© REUTERS Eva Manez

La situación es especialmente crítica en las provincias de Valencia y Alicante, donde las calles se convirtieron en auténticos ríos que arrastraron coches, inundaron viviendas y bloquearon las principales vías de acceso.

En la foto: Objetos personales esparcidos por una calle cubierta de barro en Els Poblets.

La situación es especialmente crítica en las provincias de Valencia y Alicante, donde las calles se convirtieron en auténticos ríos que arrastraron coches, inundaron viviendas y bloquearon las principales vías de acceso.En la foto: Objetos personales esparcidos por una calle cubierta de barro en Els Poblets. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Eva Manez

La situación es especialmente crítica en las provincias de Valencia y Alicante, donde las calles se convirtieron en auténticos ríos que arrastraron coches, inundaron viviendas y bloquearon las principales vías de acceso.

En la foto: Objetos personales esparcidos por una calle cubierta de barro en Els Poblets.

© REUTERS Eva Manez

En Pego, en la provincia de Alicante, se registraron 632 milímetros de lluvia en 36 horas. En varios puntos del sur de Valencia y del norte de Alicante, las precipitaciones superaron los 500 milímetros durante el mismo periodo.

En la foto: Una mujer observa los daños en su vivienda, cubierta de barro y con muebles esparcidos por el suelo en Els Poblets.

En Pego, en la provincia de Alicante, se registraron 632 milímetros de lluvia en 36 horas. En varios puntos del sur de Valencia y del norte de Alicante, las precipitaciones superaron los 500 milímetros durante el mismo periodo.En la foto: Una mujer observa los daños en su vivienda, cubierta de barro y con muebles esparcidos por el suelo en Els Poblets. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Eva Manez

En Pego, en la provincia de Alicante, se registraron 632 milímetros de lluvia en 36 horas. En varios puntos del sur de Valencia y del norte de Alicante, las precipitaciones superaron los 500 milímetros durante el mismo periodo.

En la foto: Una mujer observa los daños en su vivienda, cubierta de barro y con muebles esparcidos por el suelo en Els Poblets.

© REUTERS Ana Beltran

En la Comunidad Valenciana, como consecuencia del temporal, se suspendieron las clases para más de 100.000 alumnos.

En la foto: Vecinos retiran el agua de su vivienda tras las lluvias torrenciales en Daimús, provincia de Valencia.

En la Comunidad Valenciana, como consecuencia del temporal, se suspendieron las clases para más de 100.000 alumnos. En la foto: Vecinos retiran el agua de su vivienda tras las lluvias torrenciales en Daimús, provincia de Valencia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Ana Beltran

En la Comunidad Valenciana, como consecuencia del temporal, se suspendieron las clases para más de 100.000 alumnos.

En la foto: Vecinos retiran el agua de su vivienda tras las lluvias torrenciales en Daimús, provincia de Valencia.

© REUTERS Eva Manez

El Gobierno central también desplegó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de la Policía Nacional para apoyar las labores de respuesta.

En la foto: Un perro permanece sobre un mueble en una vivienda afectada por las inundaciones en Els Poblets, provincia de Alicante.

El Gobierno central también desplegó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de la Policía Nacional para apoyar las labores de respuesta.En la foto: Un perro permanece sobre un mueble en una vivienda afectada por las inundaciones en Els Poblets, provincia de Alicante. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Eva Manez

El Gobierno central también desplegó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de la Policía Nacional para apoyar las labores de respuesta.

En la foto: Un perro permanece sobre un mueble en una vivienda afectada por las inundaciones en Els Poblets, provincia de Alicante.

© REUTERS Eva Manez

Los servicios de emergencia también informaron de importantes daños en las infraestructuras y del corte de varias carreteras.

En la foto: Un automóvil junto a la ribera dañada de un cauce tras las lluvias torrenciales en Els Poblets

Los servicios de emergencia también informaron de importantes daños en las infraestructuras y del corte de varias carreteras.En la foto: Un automóvil junto a la ribera dañada de un cauce tras las lluvias torrenciales en Els Poblets - Sputnik Mundo
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© REUTERS Eva Manez

Los servicios de emergencia también informaron de importantes daños en las infraestructuras y del corte de varias carreteras.

En la foto: Un automóvil junto a la ribera dañada de un cauce tras las lluvias torrenciales en Els Poblets

© REUTERS Eva Manez

Según la Guardia Civil, más de 2.000 personas fueron evacuadas, principalmente en Oliva. Además, las autoridades llevaron a cabo alrededor de un centenar de operaciones de rescate en las provincias de Valencia y Alicante.

En la foto: Una mujer de 95 años es ayudada a subir a un automóvil tras ser rescatada en helicóptero debido a las inundaciones en Oliva, Comunidad Valenciana.

Según la Guardia Civil, más de 2.000 personas fueron evacuadas, principalmente en Oliva. Además, las autoridades llevaron a cabo alrededor de un centenar de operaciones de rescate en las provincias de Valencia y Alicante.En la foto: Una mujer de 95 años es ayudada a subir a un automóvil tras ser rescatada en helicóptero debido a las inundaciones en Oliva, Comunidad Valenciana. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Eva Manez

Según la Guardia Civil, más de 2.000 personas fueron evacuadas, principalmente en Oliva. Además, las autoridades llevaron a cabo alrededor de un centenar de operaciones de rescate en las provincias de Valencia y Alicante.

En la foto: Una mujer de 95 años es ayudada a subir a un automóvil tras ser rescatada en helicóptero debido a las inundaciones en Oliva, Comunidad Valenciana.

© REUTERS Eva Manez

Sin embargo, aunque las precipitaciones comenzaron a disminuir, las autoridades advirtieron de que el peligro aún no ha pasado.

En la foto: Personal de emergencias asiste a una persona rescatada en helicóptero de una zona afectada por las inundaciones en Oliva.

Sin embargo, aunque las precipitaciones comenzaron a disminuir, las autoridades advirtieron de que el peligro aún no ha pasado.En la foto: Personal de emergencias asiste a una persona rescatada en helicóptero de una zona afectada por las inundaciones en Oliva. - Sputnik Mundo
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Sin embargo, aunque las precipitaciones comenzaron a disminuir, las autoridades advirtieron de que el peligro aún no ha pasado.

En la foto: Personal de emergencias asiste a una persona rescatada en helicóptero de una zona afectada por las inundaciones en Oliva.

© REUTERS Eva Manez

El primer ministro español, Pedro Sánchez, pidió a la población que evitara desplazamientos y permaneciera en las plantas superiores de los edificios ante el riesgo de nuevas inundaciones.

En la foto: Vecinos retiran el barro de una vivienda tras las lluvias torrenciales en Els Poblets

El primer ministro español, Pedro Sánchez, pidió a la población que evitara desplazamientos y permaneciera en las plantas superiores de los edificios ante el riesgo de nuevas inundaciones.En la foto: Vecinos retiran el barro de una vivienda tras las lluvias torrenciales en Els Poblets - Sputnik Mundo
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El primer ministro español, Pedro Sánchez, pidió a la población que evitara desplazamientos y permaneciera en las plantas superiores de los edificios ante el riesgo de nuevas inundaciones.

En la foto: Vecinos retiran el barro de una vivienda tras las lluvias torrenciales en Els Poblets

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