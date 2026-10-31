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"Nuestras acciones van a trascender a esta Administración": secretaria de Cultura de México

"Nuestras acciones van a trascender a esta Administración": secretaria de Cultura de México

Sputnik Mundo

La titular de la Secretaría de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, detalla en entrevista exclusiva con Sputnik el avance de las acciones que se han... 31.10.2026, Sputnik Mundo

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A poco más de dos años de haber iniciado su encargo a nivel federal, Curiel de Icaza sentencia que México arrastraba con algunos pendientes, por ejemplo, las reformas a lo que hoy es la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, la cual pone al país como un punto importante en la materia, además de que atrae inversión. Pero los avances, abunda, se han dado también en temas como lo editorial, lo musical, pero especialmente en la defensa de la grandeza cultural de México, que es también un catalizador social. La apuesta por cine nacional Curiel de Icaza señala que el país latinoamericano es una potencia cinematográfica por varias razones, empezando por el talento nacional y la pluriculturalidad, así como por sus recursos naturales. Durante este Gobierno, abunda, se ha fortalecido la transparencia en los accesos a fondos de apoyo para cineastas, además de que se han descentralizado. El cine, asevera, es una de las industrias creativas más importantes y hay que fortalecerla."México tiene muchos técnicos, mucho talento, el país más hermoso porque tiene además todos los climas posibles que puedes encontrar en un lugar. Tienes desierto, selva, lo que quieras, lo encuentras en este país con, además, equipos técnicos capacitados", agrega. A inicios de este 2026, el Gobierno mexicano publicó el acuerdo que establece un incentivo fiscal del 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR) para proyectos que se realicen en territorio nacional. El incentivo tendrá un tope de 40 millones de pesos (2,22 millones de dólares) por proyecto. Tendrá como requisito principal que cada producción cuente con el 70% de proveeduría nacional.La defensa de los artesanos Desde el sexenio pasado, el Gobierno de México ha promovido denuncias en contra de grandes marcas de ropa y todo tipo de accesarios por apropiación cultural; es decir, el uso de técnicas artesanales que son reproducidas a nivel mercantil a sobreprecio y sin dar remuneración alguna a las comunidades. Las comunidades en donde los artesanos realizan sus trabajos artísticos son sujetos de derecho, además de que trabajan en colectivo, lo que también transforma la manera en la que se consume su arte. "No podemos pensar que son como las marcas que imprimen algo y lo imprimen millones de veces y lo venden", afirma.Cambiar la narrativa musical Otro de los ejes en los que México ha enfocado esfuerzos es el aspecto musical en medio de la popularidad del género de los corridos tumbados, que ha abierto un debate sobre si es un reflejo de la realidad del país o una apología a la violencia. Al respecto, Curiel de Icaza sentencia que con la iniciativa México Canta, a la cual se han sumado artistas mexicanos, el país busca darle un giro a la narrativa."Cuando vieron que fue un modelo que se globalizó, pues evidentemente muchos ya también, más allá de hablar de una realidad, simplemente repites la fórmula, dices groserías, hablas de esto y evidentemente en un marco comercial", agrega. El Gobierno, asegura, no busca prohibir ningún género, pero sí reflejar la grandeza del país más allá de sus problemáticas. "Nosotros jamás hemos dicho que hay que prohibir nada, es parte de la libertad creativa", subraya.La recuperación del patrimonio En lo que va del actual Gobierno, el país ha recuperado al menos 5.800 piezas prehispánicas que hoy forman parte del acervo cultural nacional, según destaca la secretaria mexicana. Esto, apunta, es un reflejo de un interés desde los más altos rangos por las culturas que nos formaron. Este logro, detalla, es también un trabajo coordinado con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las embajadas y también es una tendencia en muchos países del mundo en la que México está decidido a seguir avanzando.

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