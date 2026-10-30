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Rusia descarta una tregua que permita a Ucrania recuperar fuerzas, asegura el Kremlin
Rusia descarta una tregua que permita a Ucrania recuperar fuerzas, asegura el Kremlin
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Moscú ha declarado en reiteradas ocasiones que no respaldará una pausa de las hostilidades que dé ventaja a Kiev para reorganizar su potencial militar, indicó... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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Con ello, el vocero presidencial recalcó que Kiev se desacreditó a sí mismo con sus intentos de atacar a Moscú durante la cumbre Rusia-África. No obstante, los ataques ucranianos contra las refinerías rusas no comprometen la celebración de las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania.Del mismo modo, el portavoz del Kremlin precisó que la parte rusa no planea abordar los ataques ucranianos contra las refinerías rusas durante las negociaciones trilaterales en Abu Dabi, al agregar que Rusia está contrarrestando la amenaza. Del mismo modo, Peskov subrayó que los preparativos para la reunión sobre Ucrania "no implican ningún compromiso de limitar las operaciones militares".Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó la disposición de Moscú a reanudar las negociaciones trilaterales sobre la cuestión ucraniana. Estas podrían celebrarse en Abu Dabi a mediados de noviembre, según el Kremlin.
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Rusia descarta una tregua que permita a Ucrania recuperar fuerzas, asegura el Kremlin

18:33 GMT 30.10.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Moscú ha declarado en reiteradas ocasiones que no respaldará una pausa de las hostilidades que dé ventaja a Kiev para reorganizar su potencial militar, indicó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la prensa. Asimismo, comentó varios puntos clave relacionados con la proyectada celebración de las negociaciones tripartitas en Abu Dabi.

"Hemos dicho en reiteradas ocasiones que nos oponemos a un alto el fuego que dé un respiro a los ucranianos", subrayó Peskov.

Con ello, el vocero presidencial recalcó que Kiev se desacreditó a sí mismo con sus intentos de atacar a Moscú durante la cumbre Rusia-África. No obstante, los ataques ucranianos contra las refinerías rusas no comprometen la celebración de las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania.
Del mismo modo, el portavoz del Kremlin precisó que la parte rusa no planea abordar los ataques ucranianos contra las refinerías rusas durante las negociaciones trilaterales en Abu Dabi, al agregar que Rusia está contrarrestando la amenaza. Del mismo modo, Peskov subrayó que los preparativos para la reunión sobre Ucrania "no implican ningún compromiso de limitar las operaciones militares".
Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó la disposición de Moscú a reanudar las negociaciones trilaterales sobre la cuestión ucraniana. Estas podrían celebrarse en Abu Dabi a mediados de noviembre, según el Kremlin.
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