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Lavrov califica el secuestro de Maduro de "una aventura sin precedentes" de Occidente
Lavrov califica el secuestro de Maduro de "una aventura sin precedentes" de Occidente
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El secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fue una apuesta occidental sin precedentes, declaró el ministro de Asuntos... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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"Occidente nunca volverá a ser el actor principal que marque la pauta. Está recurriendo a todo tipo de medidas extremas y embarcándose en aventuras sin precedentes. Basta con ver el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa", señaló el canciller ruso en una reunión con graduados universitarios admitidos por primera vez en el servicio diplomático.En sus palabras, el mundo llegó a un punto de inflexión: el fin de la era de la hegemonía y el comienzo de la formación de un orden mundial multipolar y policéntrico, mientras que Occidente busca mantener el dominio que disfrutó durante 500 años, viviendo a costa de otros y explotándolos.Mientras tanto, continuó, Rusia promueve el diálogo en igualdad de condiciones y el equilibrio de intereses en la política global. Agregó que "todos estamos unidos en el objetivo de maximizar los beneficios del desarrollo conjunto, sin crear alianzas contra nadie, sino abogando siempre por un diálogo en igualdad de condiciones y una discusión honesta para encontrar un equilibrio de intereses. La clave reside en ese equilibrio". El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.
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Lavrov califica el secuestro de Maduro de "una aventura sin precedentes" de Occidente

15:40 GMT 20.10.2026 (actualizado: 15:47 GMT 20.10.2026)
© МИД РФ / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una rueda de prensa tras una reunión con su par libanés, en Moscú, Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante una rueda de prensa tras una reunión con su par libanés, en Moscú, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
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El secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fue una apuesta occidental sin precedentes, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Agregó que Occidente ya no será el actor principal que marque la pauta, el mundo ha tomado un rumbo diferente.
"Occidente nunca volverá a ser el actor principal que marque la pauta. Está recurriendo a todo tipo de medidas extremas y embarcándose en aventuras sin precedentes. Basta con ver el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa", señaló el canciller ruso en una reunión con graduados universitarios admitidos por primera vez en el servicio diplomático.
En sus palabras, el mundo llegó a un punto de inflexión: el fin de la era de la hegemonía y el comienzo de la formación de un orden mundial multipolar y policéntrico, mientras que Occidente busca mantener el dominio que disfrutó durante 500 años, viviendo a costa de otros y explotándolos.
Mientras tanto, continuó, Rusia promueve el diálogo en igualdad de condiciones y el equilibrio de intereses en la política global.
"La filosofía creativa que promovemos distingue a asociaciones como la OCS [Organización de Cooperación de Shanghái], los BRICS, la CEI [Comunidad de Estados Independientes], la OTSC [Organización del Tratado de Seguridad Colectiva], la UEEA [Unión Económica Euroasiática] y, por supuesto, nuestra Unión de Rusia y Bielorrusia", afirmó.
Agregó que "todos estamos unidos en el objetivo de maximizar los beneficios del desarrollo conjunto, sin crear alianzas contra nadie, sino abogando siempre por un diálogo en igualdad de condiciones y una discusión honesta para encontrar un equilibrio de intereses. La clave reside en ese equilibrio".
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.
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