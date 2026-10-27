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Rusia defiende ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU exclusivamente con países del sur global, afirma Lavrov

Rusia defiende ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU exclusivamente con países del sur global, afirma Lavrov

Sputnik Mundo

El Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliarse exclusivamente con países en desarrollo de África, Asia y América Latina, declaró el ministro de Asuntos... 27.10.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, señaló que no deberían considerarse las candidaturas de los países occidentales ni las de aquellos Estados que, según Moscú, pertenecen ideológica y prácticamente a Occidente colectivo, entre ellos Japón.Lavrov recordó que los países occidentales ocupan seis de los 15 puestos del Consejo de Seguridad de la ONU, tanto entre los miembros permanentes como entre los no permanentes. Sin embargo, su participación en la producción mundial, el PIB, las finanzas y el comercio ha disminuido considerablemente en comparación con el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y finales de la década de 1960.Según el jefe de la diplomacia rusa, la influencia de Occidente en la política mundial ya no será la misma que durante las épocas colonial y poscolonial. Al mismo tiempo, crece el papel de nuevas agrupaciones internacionales, entre ellas la Unión Africana, la Organización de Cooperación de Shanghái, los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe y los BRICS.Lavrov calificó de injusta la falta de una representación adecuada de África y América Latina en el Consejo de Seguridad. También se refirió a Asia y señaló que, pese a la presencia de China en el órgano, muchos consideran insuficiente la representación de la región.Rusia, al igual que China y varios otros países, aboga por que los nuevos puestos se asignen exclusivamente a Estados del sur global, afirmó el ministro. A su juicio, para impulsar la reforma es necesario que Occidente acepte mantener su proporción actual de puestos y renuncie a aumentarla.Lavrov también recordó al exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, originario de Ghana, a quien calificó de líder ideal para la organización. El ministro destacó que Annan desempeñó sus funciones "con la mayor dignidad".La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.

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