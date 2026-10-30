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La misión humanitaria en Alioshki está llegando a su fin, informa la comisionada rusa para los DDHH
La misión humanitaria en Alioshki está llegando a su fin, informa la comisionada rusa para los DDHH
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La misión humanitaria en Alioshki, ubicada en la región de Jersón, está concluyendo y el convoy ya se encuentra en la ciudad de Armiansk, declaró la... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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La misión se está desarrollando sin ningún tipo de incidentes, y ambas partes destacaron el alto nivel de organización, agregó."Una importante caravana compuesta por 25 autobuses, nueve ambulancias y autobuses para personas con movilidad reducida. Todo ha salido bien", sostuvo.Lantrátova también agradeció a la primera dama de EEUU, Melania Trump, y a todas las personas que participaron en la misión humanitaria.Con ello, la comisionada rusa para los Derechos Humanos recalcó que el alto el fuego para la misión humanitaria en Alioshki se respetó plenamente. Los residentes recibieron todo lo necesario, subrayó.Alioshki se encuentra en la margen izquierda del río Dniéper, frente a Jersón, ciudad controlada por las FFAA de Ucrania. Las acciones del Ejército ucraniano han provocado una situación de emergencia humanitaria en la localidad.El 27 de octubre, las fuerzas rusas y ucranianas establecieron un alto el fuego en esta ciudad afectada por los ataques ucranianos con artillería y drones, así como por el minado de las vías de acceso, que impedía evacuar a la población y suministrar alimentos, agravando la crisis humanitaria.La tregua, acordada con la mediación de Melania Trump, se prolongará hasta el 1 de noviembre.
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La misión humanitaria en Alioshki está llegando a su fin, informa la comisionada rusa para los DDHH

17:51 GMT 30.10.2026
© Sputnik / Servicio de prensa de la comisionada rusa para los Derechos HumanosAlto el fuego en el marco de la misión humanitaria en Alioshki, en la región de Jersón
Alto el fuego en el marco de la misión humanitaria en Alioshki, en la región de Jersón - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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La misión humanitaria en Alioshki, ubicada en la región de Jersón, está concluyendo y el convoy ya se encuentra en la ciudad de Armiansk, declaró la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova. También detalló el curso de la evacuación de los habitantes y expresó su agradecimiento a todas las partes implicadas.

"Estamos dando por concluida nuestra misión humanitaria en Alioshki. En estos momentos ya nos encontramos en el área de Armiansk", escribió en sus redes.

La misión se está desarrollando sin ningún tipo de incidentes, y ambas partes destacaron el alto nivel de organización, agregó.
"Una importante caravana compuesta por 25 autobuses, nueve ambulancias y autobuses para personas con movilidad reducida. Todo ha salido bien", sostuvo.
Zapadores de las FFAA rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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La Defensa rusa confirma la muerte de un zapador durante las labores de desminado en Alioshki
14:12 GMT
Lantrátova también agradeció a la primera dama de EEUU, Melania Trump, y a todas las personas que participaron en la misión humanitaria.
Con ello, la comisionada rusa para los Derechos Humanos recalcó que el alto el fuego para la misión humanitaria en Alioshki se respetó plenamente. Los residentes recibieron todo lo necesario, subrayó.

"Hemos averiguado cuáles eran las necesidades de la gente, alimentos, medicamentos, artículos de higiene y combustible. Hemos organizado y entregado todo lo necesario a los habitantes de Alioshki", aseveró.

Alioshki se encuentra en la margen izquierda del río Dniéper, frente a Jersón, ciudad controlada por las FFAA de Ucrania. Las acciones del Ejército ucraniano han provocado una situación de emergencia humanitaria en la localidad.
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Kiev hace la vista gorda a las exigencias de Washington de cesar ataques contra refinerías de Rusia, denuncia el Kremlin
13:33 GMT
El 27 de octubre, las fuerzas rusas y ucranianas establecieron un alto el fuego en esta ciudad afectada por los ataques ucranianos con artillería y drones, así como por el minado de las vías de acceso, que impedía evacuar a la población y suministrar alimentos, agravando la crisis humanitaria.
La tregua, acordada con la mediación de Melania Trump, se prolongará hasta el 1 de noviembre.
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