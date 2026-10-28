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La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
https://noticiaslatam.lat/20261028/imposible-bloquear-este-tipo-de-operaciones-rusia-presenta-a-africa-soluciones-para-los-pagos-1175647184.html
"Imposible bloquear este tipo de operaciones": Rusia presenta a África soluciones para los pagos transfronterizos
"Imposible bloquear este tipo de operaciones": Rusia presenta a África soluciones para los pagos transfronterizos
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Rusia está dispuesta a compartir tecnologías de pago transfronterizo con países africanos que operan independientemente del sistema financiero occidental... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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2026-10-28T18:38+0000
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Rusia adoptó mecanismos alternativos de pagos internacionales y está dispuesta a compartir su experiencia con los países africanos, destacó el vicejefe de la Administración del presidente de Rusia, Maxim Oreshkin.A su vez, el viceprimer ministro ruso y ministro de Finanzas, Antón Siluánov, indicó que la empresa A7 comenzó operar en el ámbito de los pagos transfronterizos con África. En sus palabras, las transferencias se realizan con un solo un clic y la comisión es de tan solo el 0,3%. "Se trata, asimismo, de un sistema avanzado tecnológicamente y conveniente para los clientes, que pueden realizar conversiones instantáneas en línea entre distintas monedas, incluidas las digitales, y después volver a las monedas tradicionales y convertirlas nuevamente en digitales. Todo es absolutamente transparente (...) No se perjudica a nadie ni se renuncia al uso de ninguna moneda", comentó, por su parte, el mandatario ruso, Vladímir Putin.
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"Imposible bloquear este tipo de operaciones": Rusia presenta a África soluciones para los pagos transfronterizos

18:22 GMT 28.10.2026 (actualizado: 18:38 GMT 28.10.2026)
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Rusia está dispuesta a compartir tecnologías de pago transfronterizo con países africanos que operan independientemente del sistema financiero occidental, anunciaron el mandatario ruso, Vladímir Putin, junto con otros altos cargos durante una exposición en el marco del Foro Económico y Humanitario Rusia-África.
Rusia adoptó mecanismos alternativos de pagos internacionales y está dispuesta a compartir su experiencia con los países africanos, destacó el vicejefe de la Administración del presidente de Rusia, Maxim Oreshkin.
A su vez, el viceprimer ministro ruso y ministro de Finanzas, Antón Siluánov, indicó que la empresa A7 comenzó operar en el ámbito de los pagos transfronterizos con África. En sus palabras, las transferencias se realizan con un solo un clic y la comisión es de tan solo el 0,3%.

"Se trata, asimismo, de un sistema avanzado tecnológicamente y conveniente para los clientes, que pueden realizar conversiones instantáneas en línea entre distintas monedas, incluidas las digitales, y después volver a las monedas tradicionales y convertirlas nuevamente en digitales. Todo es absolutamente transparente (...) No se perjudica a nadie ni se renuncia al uso de ninguna moneda", comentó, por su parte, el mandatario ruso, Vladímir Putin.
Vladímir Putin, presidente de Rusia, visita la exposición del foro Rusia-África en Moscú, Rusia, el 28 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
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