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"Un campo por explorar": experto explica la importancia del "tríalogo" entre Rusia, África y los países del golfo Pérsico

"Un campo por explorar": experto explica la importancia del "tríalogo" entre Rusia, África y los países del golfo Pérsico

Sputnik Mundo

Rusia puede ofrecer a los países africanos numerosos proyectos en sectores clave, mientras que para financiarlos, se podría recurrir a los países del golfo... 27.10.2026, Sputnik Mundo

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En vísperas de la tercera Cumbre Rusia-África, el experto comenta que esta perspectiva resulta sumamente interesante e importante tanto para Rusia como para los países del golfo Pérsico."Por ejemplo, en los últimos años Rusia ha reforzado su cooperación con Omán en el ámbito financiero. Omán ha mantenido tradicionalmente una posición histórica muy sólida en el continente africano (...) Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos tienen intereses en Sudán. Durante el hach, la carne halal que consumen los peregrinos en Arabia Saudita procede de Sudán", explica Marguélov.Por eso, continúo, "los proyectos agrícolas conjuntos en Sudán revisten gran interés para los países del golfo Pérsico y de la península arábiga. Rusia también podría participar aportando sus tecnologías y capacidades científicas".En su opinión, uno de los principales problemas del continente africano —un tema que, según añade, se debate en cada cumbre de la Unión Africana— es el acceso al agua potable. Otro es la mosca tse-tse, que causa enormes daños a la ganadería bovina y lechera en África.Los científicos rusos podrían contribuir a resolver estos problemas, considera el experto, mientras que los países del golfo Pérsico y de la península arábiga podrían financiar las investigaciones mediante proyectos conjuntos.La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.

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