Perú presenta el 'papacóptero' para León XIV

La aeronave MI-17, que fue nombrada popularmente como 'Papacóptero', transportará al papa y su comitiva, incluido el trayecto entre Chiclayo y Cajamarca (norte), que durará entre 30 y 40 minutos. Para garantizar su comodidad contará con adaptaciones especiales.El operativo incluirá otros helicópteros para seguridad y evacuaciones médicas, así como un avión ambulancia. Las aeronaves también estarán disponibles durante la misa multitudinaria prevista para el 16 de noviembre en Lima.
La Fuerza Aérea de Perú mostró el helicóptero que va a transportar al pontífice de la iglesia católica durante su visita al país andino del 11 al 16 de noviembre, nación en la que León XIV vivió cerca de 40 años.
La aeronave MI-17, que fue nombrada popularmente como 'Papacóptero', transportará al papa y su comitiva, incluido el trayecto entre Chiclayo y Cajamarca (norte), que durará entre 30 y 40 minutos. Para garantizar su comodidad contará con adaptaciones especiales.
El operativo incluirá otros helicópteros para seguridad y evacuaciones médicas, así como un avión ambulancia. Las aeronaves también estarán disponibles durante la misa multitudinaria prevista para el 16 de noviembre en Lima.
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