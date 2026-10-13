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El Vaticano confirma que León XIV tiene cáncer de pulmón
El Vaticano confirma que León XIV tiene cáncer de pulmón
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El pontífice fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, tras el análisis del tejido extraído durante una cirugía realizada... 13.10.2026, Sputnik Mundo
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Los médicos extirparon un tumor localizado en la parte inferior del pulmón derecho del jerarca católico.Según el parte médico, el procedimiento duró cerca de 90 minutos y concluyó sin complicaciones. El papa León XIV despertó con normalidad y regresó a su habitación del hospital, donde permanece en recuperación.El adenocarcinoma se origina en células glandulares, responsables de la producción de sustancias como la mucosidad. En los pulmones, es el tipo de cáncer más frecuente entre los tumores clasificados como de células no pequeñas, los cuales corresponden a la mayoría de los casos de la enfermedad.
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El Vaticano confirma que León XIV tiene cáncer de pulmón

22:30 GMT 13.10.2026
© AP Photo / Andrew MedichiniPapa León XIV
Papa León XIV - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2026
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El pontífice fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, tras el análisis del tejido extraído durante una cirugía realizada este 13 de octubre, informó la Santa Sede.
Los médicos extirparon un tumor localizado en la parte inferior del pulmón derecho del jerarca católico.
Según el parte médico, el procedimiento duró cerca de 90 minutos y concluyó sin complicaciones. El papa León XIV despertó con normalidad y regresó a su habitación del hospital, donde permanece en recuperación.
El adenocarcinoma se origina en células glandulares, responsables de la producción de sustancias como la mucosidad. En los pulmones, es el tipo de cáncer más frecuente entre los tumores clasificados como de células no pequeñas, los cuales corresponden a la mayoría de los casos de la enfermedad.
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