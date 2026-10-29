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Más de 50.000 ciudadanos de la UE no podrán pagar la calefacción esta temporada, reconoce la Comisión Europea

Más de 50.000 ciudadanos de la UE no podrán pagar la calefacción esta temporada, reconoce la Comisión Europea

Sputnik Mundo

Cada invierno, unos 50.000 de ciudadanos de la UE no pueden permitirse calentar sus hogares, y este año serán aún más, prognosticó el comisario europeo de... 29.10.2026, Sputnik Mundo

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Para resolver este problema, Jorgensen instó a los países de la UE a abandonar cuanto antes los combustibles tradicionales, apostar por las energías alternativas, acelerar la electrificación y sustituir los automóviles convencionales por vehículos eléctricos. Sin embargo, no explicó cómo estas medidas ayudarían a quienes no pueden pagar la calefacción.Añadió que la Comisión Europea no prevé que este invierno se produzcan interrupciones físicas en el suministro de la cantidad de combustible que necesitan los países de la UE, pero sí espera que los precios alcancen niveles "muy elevados".En sus palabras, los altos precios también aumentan la presión sobre las empresas y la industria europeas. Así, subrayó que la actual crisis energética también "amenaza la competitividad de la economía de la UE".En total, aseveró que la actual crisis energética en la zona resulta ser, en varios aspectos, más grave que la de 2022, ya que afectó no solo al gas, sino también al petróleo y a los derivados del petróleo.Cabe señalar que Jorgensen es partidario de abandonar los recursos energéticos rusos y supervisa en la Comisión Europea la elaboración de una normativa para prohibir por completo y de forma indefinida las compras de gas y petróleo rusos por parte de los países de la UE.Rusia ha afirmado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

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