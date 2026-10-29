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Fuerzas rusas interceptan casi 1.500 drones ucranianos en la última jornada
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En el último día de combates, la defensa antiaérea rusa logró derribar un total de 1.425 drones, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T15:49+0000
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El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 340 militares ucranianos abatidos.Se suman a estas bajas más de 260 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 175 en la de la agrupación Este, más de 220 en la del grupo Oeste, hasta 145 en la del Sur y alrededor de 15 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones y puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios extranjeros en 139 zonas.En el transcurso de las operaciones, las FFAA de Rusia inutilizaron también 12 vehículos blindados, indica el informe diario del Ministerio ruso.
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Fuerzas rusas interceptan casi 1.500 drones ucranianos en la última jornada
En el último día de combates, la defensa antiaérea rusa logró derribar un total de 1.425 drones, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo período, Ucrania perdió unos 1.155 soldados, detallan desde el ente castrense.
El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 340 militares ucranianos abatidos.
Se suman a estas bajas más de 260 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 175 en la de la agrupación Este, más de 220 en la del grupo Oeste, hasta 145 en la del Sur y alrededor de 15 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, las tropas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones y puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios extranjeros en 139 zonas.
En el transcurso de las operaciones, las FFAA de Rusia inutilizaron también 12 vehículos blindados, indica el informe diario del Ministerio ruso.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 274.465 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.451 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.794 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.837 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 75.893 vehículos militares especiales.