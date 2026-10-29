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Confirman la muerte de la exministra de Empleo y Seguridad Social de España en el accidente ferroviario
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La exministra de Empleo y Seguridad Social de España y la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, es una de las personas fallecidas en el accidente... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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El político calificó a Báñez de amiga leal y añadió que todo el Partido Popular lamenta la pérdida de la exministra junto con su esposo y sus hijos.Báñez fue titular de Empleo y Seguridad Social durante casi siete años (de 2011 a 2018), en los dos primeros Gobiernos del ex primer ministro Mariano Rajoy.Además, fue presidenta de la Fundación CEOE, vinculada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y miembro del Consejo de Administración de la empresa farmacéutica Rovi.La tragedia ocurrió el 28 de octubre cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo. Un tren de alta velocidad de la compañía estatal Renfe chocó contra la parte trasera del convoy detenido del operador privado Iryo. Varios vagones descarrilaron. Los investigadores examinan un posible fallo del sistema de seguridad y las decisiones del centro de control ferroviario, que habría autorizado al tren de Renfe a reanudar la marcha. Las causas definitivas del accidente deberán establecerse durante la investigación.El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y afirmó que toda España está de luto. Sin embargo, la tragedia ha intensificado las preguntas sobre la fiabilidad de la infraestructura ferroviaria y el cumplimiento de las normas de seguridad.El accidente de Toledo es el segundo siniestro ferroviario mortal de gran magnitud registrado en España en 2026. En enero, una colisión de trenes cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó 46 muertos. La repetición de tragedias de este tipo ha aumentado la presión social sobre el Gobierno y los operadores ferroviarios.
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Confirman la muerte de la exministra de Empleo y Seguridad Social de España en el accidente ferroviario
14:50 GMT 29.10.2026 (actualizado: 14:57 GMT 29.10.2026)
La exministra de Empleo y Seguridad Social de España y la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, es una de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo.
"Con enorme tristeza nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo). Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles", escribió en X el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.
El político calificó a Báñez de amiga leal y añadió que todo el Partido Popular lamenta la pérdida de la exministra junto con su esposo y sus hijos.
Báñez fue titular de Empleo y Seguridad Social durante casi siete años (de 2011 a 2018), en los dos primeros Gobiernos del ex primer ministro Mariano Rajoy.
Además, fue presidenta de la Fundación CEOE, vinculada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y miembro del Consejo de Administración de la empresa farmacéutica Rovi.
La tragedia ocurrió el 28 de octubre
cerca de la localidad de Urda
, en la provincia de Toledo. Un tren de alta velocidad de la compañía estatal Renfe
chocó contra la parte trasera del convoy detenido del operador privado Iryo
. Varios vagones descarrilaron. Los investigadores examinan un posible fallo del sistema de seguridad
y las decisiones del centro de control ferroviario
, que habría autorizado al tren de Renfe a reanudar la marcha. Las causas definitivas del accidente deberán establecerse durante la investigación.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y afirmó que toda España está de luto. Sin embargo, la tragedia ha intensificado las preguntas sobre la fiabilidad de la infraestructura ferroviaria y el cumplimiento de las normas de seguridad.
El accidente de Toledo es el segundo siniestro ferroviario mortal de gran magnitud registrado en España en 2026. En enero, una colisión de trenes cerca de Adamuz
, en la provincia de Córdoba, dejó 46 muertos
. La repetición de tragedias de este tipo
ha aumentado la presión social sobre el Gobierno y los operadores ferroviarios.
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