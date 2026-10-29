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"Basta de excusas": Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver las reservas de oro de Venezuela
"Basta de excusas": Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver las reservas de oro de Venezuela
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Las reservas de oro venezolanas retenidas en el Reino Unido deben regresar al país, afirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así dio... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, Caracas no tiene intención de renunciar a sus reclamaciones, mientras que las demoras de años en la devolución de los activos constituyen un intento de apropiación ilegítima de las reservas nacionales.Asimismo, insistió en que las reservas pertenecen al pueblo venezolano y no a la entidad financiera británica: "Ese oro es de los venezolanos y las venezolanas, no del Banco de Inglaterra".La funcionaria también recordó que el oro pertenece al Banco Central de Venezuela y es importante para fortalecer las reservas internacionales del país.Se trata de unas 31 toneladas de lingotes de oro depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, cuyo valor se estimaba en aproximadamente 1.900 millones de dólares en 2023. La decisión de depositar parte de las reservas del país en el Reino Unido fue adoptada durante el Gobierno del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).El Gobierno venezolano ha solicitado reiteradamente la restitución de sus reservas de oro, argumentando que estos activos son necesarios para atender los problemas socioeconómicos del país. En particular, el presidente Nicolás Maduro había previsto destinar parte de dichas reservas a financiar las medidas de respuesta a la pandemia.En julio de 2026, Delcy Rodríguez se dirigió asimismo al monarca británico, Carlos III, para solicitar su intervención a favor del desbloqueo del oro venezolano, ante las consecuencias de los graves terremotos registrados en el país el 24 de junio.
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"Basta de excusas": Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver las reservas de oro de Venezuela

18:05 GMT 29.10.2026
© AP Photo / Ariana CubillosLa presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Las reservas de oro venezolanas retenidas en el Reino Unido deben regresar al país, afirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así dio órdenes a la Cancillería y a la Procuraduría General de iniciar gestiones para recuperar las reservas.

"No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo", declaró Rodríguez durante una reunión del Consejo de Vicepresidentes y Ministros, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En sus palabras, Caracas no tiene intención de renunciar a sus reclamaciones, mientras que las demoras de años en la devolución de los activos constituyen un intento de apropiación ilegítima de las reservas nacionales.
"Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro", declaró.
Asimismo, insistió en que las reservas pertenecen al pueblo venezolano y no a la entidad financiera británica: "Ese oro es de los venezolanos y las venezolanas, no del Banco de Inglaterra".
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2026
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Putin apuesta por mantener la cooperación energética con Venezuela mientras Rodríguez critica las restricciones contra Moscú
27 de octubre, 15:07 GMT
La funcionaria también recordó que el oro pertenece al Banco Central de Venezuela y es importante para fortalecer las reservas internacionales del país.
Se trata de unas 31 toneladas de lingotes de oro depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, cuyo valor se estimaba en aproximadamente 1.900 millones de dólares en 2023. La decisión de depositar parte de las reservas del país en el Reino Unido fue adoptada durante el Gobierno del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
El Gobierno venezolano ha solicitado reiteradamente la restitución de sus reservas de oro, argumentando que estos activos son necesarios para atender los problemas socioeconómicos del país. En particular, el presidente Nicolás Maduro había previsto destinar parte de dichas reservas a financiar las medidas de respuesta a la pandemia.
En julio de 2026, Delcy Rodríguez se dirigió asimismo al monarca británico, Carlos III, para solicitar su intervención a favor del desbloqueo del oro venezolano, ante las consecuencias de los graves terremotos registrados en el país el 24 de junio.
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