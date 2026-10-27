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Putin apuesta por mantener la cooperación energética con Venezuela mientras Rodríguez critica las restricciones contra Moscú
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Rusia pretende mantener la cooperación energética con Venezuela, declaró el mandatario ruso, Vladímir Putin, mientras la presidenta encargada de Venezuela... 27.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-27T15:07+0000
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Ambos dirigentes abordaron las perspectivas de colaboración durante el VIII Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).Añadió que Moscú mantiene consultas con organismos gubernamentales venezolanos, empresas interesadas y otros países.Putin señaló que Rusia ha invertido miles de millones de dólares en el sector energético del país latinoamericano y expresó su expectativa de que esta cooperación continúe. Sus declaraciones ponen de relieve la importancia que Moscú atribuye a sus relaciones energéticas con Caracas.Por su parte, Rodríguez calificó de "grave error" los intentos de excluir a Rusia del sistema internacional de suministro de gas.La presidenta encargada de Venezuela subrayó que la paz y el respeto estricto del derecho internacional son condiciones necesarias para garantizar la estabilidad energética mundial. También llamó a reforzar el diálogo y la cooperación en el sector gasístico ante los actuales desafíos geopolíticos.Rodríguez previó que la demanda mundial de gas natural aumentará un 30% durante los próximos 25 años y destacó su potencial para impulsar la industrialización, reducir las brechas de desarrollo y mejorar el bienestar social. Asimismo, afirmó que Venezuela está dispuesta a utilizar sus recursos energéticos para promover el equilibrio mundial y desarrollar la cooperación Sur-Sur.La octava cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) se celebra en Moscú el 27 de octubre.
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Putin apuesta por mantener la cooperación energética con Venezuela mientras Rodríguez critica las restricciones contra Moscú
15:07 GMT 27.10.2026 (actualizado: 15:10 GMT 27.10.2026)
Rusia pretende mantener la cooperación energética con Venezuela, declaró el mandatario ruso, Vladímir Putin, mientras la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el fracaso de los intentos de excluir a Moscú del sistema internacional de suministro de gas.
Ambos dirigentes abordaron las perspectivas de colaboración durante el VIII Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).
"Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades oficiales de Venezuela, con nuestros socios venezolanos y también con representantes de terceros países", destacó.
Añadió que Moscú mantiene consultas con organismos gubernamentales venezolanos, empresas interesadas y otros países.
Putin señaló que Rusia ha invertido miles de millones de dólares en el sector energético del país latinoamericano y expresó su expectativa de que esta cooperación continúe. Sus declaraciones ponen de relieve la importancia que Moscú atribuye a sus relaciones energéticas con Caracas.
Por su parte, Rodríguez calificó de "grave error" los intentos de excluir a Rusia del sistema internacional de suministro de gas.
"Han demostrado su ineficacia y se han convertido en un grave error por el que hoy pagan los pueblos de todo el mundo", afirmó la mandataria en un mensaje por videoconferencia.
La presidenta encargada de Venezuela subrayó que la paz y el respeto estricto del derecho internacional son condiciones necesarias para garantizar la estabilidad energética mundial. También llamó a reforzar el diálogo y la cooperación en el sector gasístico ante los actuales desafíos geopolíticos.
Rodríguez previó que la demanda mundial de gas natural aumentará un 30% durante los próximos 25 años y destacó su potencial para impulsar la industrialización, reducir las brechas de desarrollo y mejorar el bienestar social. Asimismo, afirmó que Venezuela está dispuesta a utilizar sus recursos energéticos para promover el equilibrio mundial y desarrollar la cooperación Sur-Sur.
La octava cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) se celebra en Moscú el 27 de octubre.
El FPEG fue creado en mayo de 2001 y constituido formalmente como organismo internacional en 2008.
Los países miembros concentran cerca del 70% de las reservas probadas mundiales de gas, el 38% de la producción global y el 42% de las exportaciones de gas, incluida el 47% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL).
La entidad sirve como plataforma para el intercambio de información y experiencias entre los países miembros, así como para coordinar posiciones sobre cuestiones relacionadas con la producción, el transporte y los mercados del gas natural.
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