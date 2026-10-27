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Putin apuesta por mantener la cooperación energética con Venezuela mientras Rodríguez critica las restricciones contra Moscú

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Sputnik Mundo

Rusia pretende mantener la cooperación energética con Venezuela, declaró el mandatario ruso, Vladímir Putin, mientras la presidenta encargada de Venezuela... 27.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-27T15:07+0000

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Ambos dirigentes abordaron las perspectivas de colaboración durante el VIII Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).Añadió que Moscú mantiene consultas con organismos gubernamentales venezolanos, empresas interesadas y otros países.Putin señaló que Rusia ha invertido miles de millones de dólares en el sector energético del país latinoamericano y expresó su expectativa de que esta cooperación continúe. Sus declaraciones ponen de relieve la importancia que Moscú atribuye a sus relaciones energéticas con Caracas.Por su parte, Rodríguez calificó de "grave error" los intentos de excluir a Rusia del sistema internacional de suministro de gas.La presidenta encargada de Venezuela subrayó que la paz y el respeto estricto del derecho internacional son condiciones necesarias para garantizar la estabilidad energética mundial. También llamó a reforzar el diálogo y la cooperación en el sector gasístico ante los actuales desafíos geopolíticos.Rodríguez previó que la demanda mundial de gas natural aumentará un 30% durante los próximos 25 años y destacó su potencial para impulsar la industrialización, reducir las brechas de desarrollo y mejorar el bienestar social. Asimismo, afirmó que Venezuela está dispuesta a utilizar sus recursos energéticos para promover el equilibrio mundial y desarrollar la cooperación Sur-Sur.La octava cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) se celebra en Moscú el 27 de octubre.

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