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Argentina asegura que Bolsonaro entró al país con "documentación en regla"
Argentina asegura que Bolsonaro entró al país con "documentación en regla"
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El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Diego Santilli, declaró que la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil hacia EEUU fue posible porque sus papeles... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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A pesar de que la Justicia brasileña le solicitó la entrega de su pasaporte en medio de varias investigaciones judiciales, entre las que destaca presunta corrupción, lavado de activos y evasión de divisas."Ingresó con la documentación correspondiente en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones, no tenía impedimentos de Interpol", le dijo Santilli a los periodistas desde la ciudad de Rosario. De acuerdo con reportes de la prensa argentina, Bolsonaro habría ingresado al país sudamericano usando un pasaporte italiano, nacionalidad que adquirió en 2023 apelando a su ascendencia paterna.
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Argentina asegura que Bolsonaro entró al país con "documentación en regla"

21:54 GMT 29.10.2026
© AP Photo / Lucas LandauFlávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro. - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
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El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Diego Santilli, declaró que la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil hacia EEUU fue posible porque sus papeles estaban en orden y no había ficha roja de Interpol.
A pesar de que la Justicia brasileña le solicitó la entrega de su pasaporte en medio de varias investigaciones judiciales, entre las que destaca presunta corrupción, lavado de activos y evasión de divisas.
"Ingresó con la documentación correspondiente en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones, no tenía impedimentos de Interpol", le dijo Santilli a los periodistas desde la ciudad de Rosario.
El senador brasileño Flavio Bolsonaro sostiene unas tijeras gigantes, acompañado por el presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención del Partido Liberal en la que Bolsonaro fue confirmado como candidato presidencial del partido, en Sao Paulo, el sábado 25 de julio de 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
América Latina
El paso de Flavio Bolsonaro por Argentina tensa el vínculo con Brasil: "Podría llevar a la ruptura"
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De acuerdo con reportes de la prensa argentina, Bolsonaro habría ingresado al país sudamericano usando un pasaporte italiano, nacionalidad que adquirió en 2023 apelando a su ascendencia paterna.
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