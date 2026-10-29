Argentina asegura que Bolsonaro entró al país con "documentación en regla"

A pesar de que la Justicia brasileña le solicitó la entrega de su pasaporte en medio de varias investigaciones judiciales, entre las que destaca presunta corrupción, lavado de activos y evasión de divisas."Ingresó con la documentación correspondiente en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones, no tenía impedimentos de Interpol", le dijo Santilli a los periodistas desde la ciudad de Rosario. De acuerdo con reportes de la prensa argentina, Bolsonaro habría ingresado al país sudamericano usando un pasaporte italiano, nacionalidad que adquirió en 2023 apelando a su ascendencia paterna.
El jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Diego Santilli, declaró que la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil hacia EEUU fue posible porque sus papeles estaban en orden y no había ficha roja de Interpol.
A pesar de que la Justicia brasileña le solicitó la entrega de su pasaporte en medio de varias investigaciones judiciales, entre las que destaca presunta corrupción, lavado de activos y evasión de divisas.
"Ingresó con la documentación correspondiente en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones, no tenía impedimentos de Interpol", le dijo Santilli a los periodistas desde la ciudad de Rosario.