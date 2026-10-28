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EN VIVO: Putin interviene en la cumbre Rusia-África
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La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
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Putin destaca el papel cada vez más relevante de África en un mundo multipolar durante la cumbre Rusia-África
Putin destaca el papel cada vez más relevante de África en un mundo multipolar durante la cumbre Rusia-África
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El mundo multipolar se está convirtiendo en una realidad, se trata de una tendencia irreversible, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la sesión... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te invita a seguir la transmisión en directo.La construcción de un mundo multipolar no es un proceso sencillo, indicó el mandatario ruso. De acuerdo con él, se enfrenta a la resistencia de países acostumbrados a pensar desde una mentalidad colonial y a enriquecerse a costa de los demás. No obstante, se acaba la época en la que el destino de los continentes lo determinaba un grupo reducido de Estados."Somos testigos de que el mundo multipolar se está convirtiendo realmente en una realidad y de que esta tendencia es objetiva e irreversible. La época en la que el destino de continentes enteros lo determinaba un grupo reducido de Estados está desapareciendo para siempre. Le está dando paso un mundo más justo, en el que deben escucharse las voces de todos los países que participan en la comunidad internacional", subrayó el mandatario ruso.Al mismo tiempo, el continente africano está viviendo un nuevo despertar, su soberanía se consolida y su influencia y prestigio en la escena mundial van en aumento, agregó Putin. Sin embargo, las consecuencias de la época colonial siguen haciéndose sentir en África, declaró el presidente de Rusia. Según explicó, Occidente está tratando activamente de someter a la región a una nueva servidumbre por deudas."Se constatan intentos activos de los países occidentales de volver a someter a los africanos a una servidumbre por deudas e imponerles recursos financieros tan necesarios en condiciones abusivas, que después los obligan a pagar varias veces más para saldar sus deudas, en detrimento de sus planes de desarrollo a largo plazo", afirmó.Las restricciones "sin precedentes" de Occidente contra Rusia y sus sociosLas relaciones comerciales y económicas entre Rusia y África continúan desarrollándose de manera constante, señaló el presidente ruso."Estas relaciones [comerciales y económicas] no se ven obstaculizadas ni por las restricciones sin precedentes impuestas a nuestro país ni por la fuerte presión que Occidente ejerce sobre nuestros socios en el continente. Y apreciamos esta postura firme y de principios de nuestros amigos africanos", expresó Putin.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participa en el Foro Económico y Humanitario Rusia-África. En su intervención, el mandatario evaluará el estado de las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y los países africanos.Asimismo, prestará especial atención al desarrollo soberano y en condiciones de igualdad, así como al acceso justo de los Estados africanos a los recursos, los fertilizantes y las tecnologías modernas.La cumbre reunió a representantes de 48 de los 54 países africanos, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.
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Putin destaca el papel cada vez más relevante de África en un mundo multipolar durante la cumbre Rusia-África

10:57 GMT 28.10.2026 (actualizado: 11:46 GMT 28.10.2026)
© Sputnik / Agencia de fotografía oficial de la cumbre Rusia-África / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia, durante el Foro Económico y Humanitario Rusia-África, en Moscú, Rusia, el 28 de octubre de 2026
Vladímir Putin, presidente de Rusia, durante el Foro Económico y Humanitario Rusia-África, en Moscú, Rusia, el 28 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
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El mundo multipolar se está convirtiendo en una realidad, se trata de una tendencia irreversible, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la sesión plenaria del Foro Económico y Humanitario Rusia-África. Mientras tanto, la influencia y el prestigio del continente africano en la escena internacional van en aumento, agregó.
Sputnik te invita a seguir la transmisión en directo.
La construcción de un mundo multipolar no es un proceso sencillo, indicó el mandatario ruso. De acuerdo con él, se enfrenta a la resistencia de países acostumbrados a pensar desde una mentalidad colonial y a enriquecerse a costa de los demás. No obstante, se acaba la época en la que el destino de los continentes lo determinaba un grupo reducido de Estados.
"Somos testigos de que el mundo multipolar se está convirtiendo realmente en una realidad y de que esta tendencia es objetiva e irreversible. La época en la que el destino de continentes enteros lo determinaba un grupo reducido de Estados está desapareciendo para siempre. Le está dando paso un mundo más justo, en el que deben escucharse las voces de todos los países que participan en la comunidad internacional", subrayó el mandatario ruso.
Al mismo tiempo, el continente africano está viviendo un nuevo despertar, su soberanía se consolida y su influencia y prestigio en la escena mundial van en aumento, agregó Putin.
"Y, sobre todo, los africanos tienen una voluntad inquebrantable de defender sus intereses", enfatizó.
Vladímir Putin, el presidente ruso - Sputnik Mundo
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
La III cumbre Rusia-África
Las presiones occidentales no cambiarán el rumbo de Rusia hacia África y los BRICS, destaca un alto cargo ruso
09:05 GMT
Sin embargo, las consecuencias de la época colonial siguen haciéndose sentir en África, declaró el presidente de Rusia. Según explicó, Occidente está tratando activamente de someter a la región a una nueva servidumbre por deudas.
"Se constatan intentos activos de los países occidentales de volver a someter a los africanos a una servidumbre por deudas e imponerles recursos financieros tan necesarios en condiciones abusivas, que después los obligan a pagar varias veces más para saldar sus deudas, en detrimento de sus planes de desarrollo a largo plazo", afirmó.

Las restricciones "sin precedentes" de Occidente contra Rusia y sus socios

Las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y África continúan desarrollándose de manera constante, señaló el presidente ruso.
"Estas relaciones [comerciales y económicas] no se ven obstaculizadas ni por las restricciones sin precedentes impuestas a nuestro país ni por la fuerte presión que Occidente ejerce sobre nuestros socios en el continente. Y apreciamos esta postura firme y de principios de nuestros amigos africanos", expresó Putin.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participa en el Foro Económico y Humanitario Rusia-África. En su intervención, el mandatario evaluará el estado de las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y los países africanos.
Asimismo, prestará especial atención al desarrollo soberano y en condiciones de igualdad, así como al acceso justo de los Estados africanos a los recursos, los fertilizantes y las tecnologías modernas.
La cumbre reunió a representantes de 48 de los 54 países africanos, 22 de ellos representados por sus jefes de Estado.
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